Henkel Slovensko darovalo notebooky dobrovoľníkom z OZ Koľko lásky a pomohlo seniorom získať digitálnu gramotnosť

Záväzok k udržateľnosti a podpore komunity

18.12.2024 (SITA.sk) -V roku 2023 odovzdalo Henkel Slovensko na repasovanie 1862 svojich zariadení spoločnosti AfB, ktorá je najväčším neziskovým sociálnym podnikom v Európe. Špecializovanými procesmi predlžuje životný cyklus použitých IT a mobilných zariadení, a to certifikovaným mazaním dát, testovaním, opravou, čistením a inštaláciou operačného systému. Až 73 z týchto repasovaných notebookov darovala spoločnosť Henkel Slovensko občianskemu združeniu Koľko lásky a prostredníctvom regionálnych koordinátorov ich distribuovala do ôsmich krajov Slovenska. Sedem notebookov z každej dodávky putovalo do vybraných zariadení pre seniorov, ďalších 56 rozdelili medzi domovy dôchodcov po celom Slovensku, pričom zvyšné zariadenia využijú dobrovoľníci na prípravu a aktivity so seniormi. Umožnia im získať digitálnu gramotnosť a uľahčiť online kontakt s rodinami a blízkymi."Repasovanie je ekologický spôsob, ako predĺžiť životnosť zariadení a šetriť prírodné zdroje. Opätovným uvedením zariadení na trh odpadá potreba výroby nových produktov, čím sa znižuje environmentálna záťaž. Kúpa repasovaného zariadenia prakticky nemá emisnú stopu, ak nepočítame balenie a dopravu," vysvetľuje Marek Antoňák, CEO spoločnosti AfB. V neposlednom rade repasovanie zariadení pomohlo vytvoriť tri pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených ľudí v spoločnosti AfB, a tak mal projekt nielen pozitívny ekologický, ale aj sociálny vplyv.Cieľom spolupráce je poskytnúť koordinátorom OZ Koľko lásky dôstojné podmienky pre vykonávanie ich dobrovoľníckej činnosti. Pracovný laptop je pre nich v tomto smere kľúčový nástroj. "Do procesu by sme radi zapojili aj deti zo škôl, aby seniorom s prácou na laptopoch pomohli a učili ich s nimi pracovať. Umožníme tak zároveň vznik medzigeneračnej spolupráce," dodávajú Jana Galatová a Silvia Slobodová z občianskeho združenia Koľko lásky. To vzniklo ako etablované zastrešenie iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok po 3 rokoch fungovania projektu. Jeho cieľom bolo organizovať vianočnú zbierku darčekov pre seniorov. Pôvodný zámer sa však neskôr rozrástol a túžba pomáhať seniorom umožnila vznik nových projektov a zároveň aj formovanie dobrovoľníckych skupín. V súčasnosti zastrešuje občianske združenie 300 dobrovoľníkov a regionálnych koordinátorov v jednotlivých krajoch.Aj tento projekt je dôkazom, že spojením ekologických riešení a podpory komunity je možné vytvárať pozitívne zmeny s dlhodobým vplyvom. "Správne partnerstvá s rovnakým cieľom sú základom veľkých vecí, a preto nás teší spolupráca s AfB, ktoré zdieľa naše hodnoty udržateľnosti a uvažuje v širšom kontexte. Rovnako sme hrdí, že môžeme podporiť OZ Koľko lásky v ich pomoci seniorom – cieľovej skupine, ktorej sa aj my v Henkel Slovensko dlhodobo venujeme vo viacerých oblastiach. Naše CSR aktivity spájajú ekologické riešenia, ako je repasovanie IT zariadení, s konkrétnou pomocou tým, ktorí ju najviac potrebujú," uzatvára Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.Informačný servis