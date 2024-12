Pellegrini sa stretol s primátorom Vallom aj predsedom BSK, ocenil prístup k mnohým kľúčovým oblastiam – FOTO, VIDEO

Najrýchlejšie sa rozvíjajúci región

18.12.2024 (SITA.sk) - Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v stredu zúčastnil rokovaní s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajom Drobom a primátorom hlavného mesta Matúšom Vallom . Návštevou BSK a magistrátu tak podľa vlastných slov zavŕšil svoje turné po krajských mestách a samosprávnych krajoch Slovenska, kde s ich predstaviteľmi hovoril o konkrétnych problémoch samospráv.Prezident pripomenul, že BSK je najrýchlejšie sa rozvíjajúci región a počet oficiálne registrovaných obyvateľov kraja narástol za posledných 10 rokov približne o 120-tisíc.„Tie skutočné počty sú ešte vyššie, čo vytvára enormný tlak na infraštruktúru, ale aj služby, ktoré musí samosprávny kraj poskytovať," poznamenal a ocenil konštruktívny prístup vedenia BSK, ktoré podľa neho disponuje obrovským množstvom konkrétnych dát a pozerá za horizont jedného volebného obdobia.Pellegrini ocenil tiež prístup BSK ku kľúčovým oblastiam, akými sú sociálne služby a vzdelávanie. Okrem budovania zariadení sociálnych služieb rodinného typu vyzdvihol tiež iniciatívu predsedu BSK Juraja Drobu, ktorý zabezpečil pre mestá a obce v kraji financie z eurofondov na obnovu škôl, a to aj napriek tomu, že nejde o kompetenciu župy.„V oblasti školstva a vzdelávania musím podporiť určité projekty, ktoré chce pán župan realizovať v nasledujúcom období," uviedol Pellegrini s tým, že ide najmä o výstavbu vzdelávacích kampusov.Jedným z nich je vinársko-ovocinársky kampus v Modre, ďalším je kampus zdravia a športu, ktorý má vzniknúť v Petržalke. Prezident prisľúbil požiadať o podporu toho projektu aj ministra školstva Tomáša Druckera . Pellegrini ocenil tiež investície BSK do rekonštrukcie historických pamiatok, ako aj do rozvoja integrovanej dopravy prostredníctvom budovania záchytných parkovísk.Čo sa týka rokovania s primátorom Matúšom Vallom, prezident vyjadril snahu vrátiť sa k myšlienke, aby Bratislave za výkon funkcie hlavného mesta prináležal špeciálny benefit alebo príplatok. „Bratislava je hlavné mesto nás všetkých, preto by sme k nemu mali aj tak pristupovať," uviedol Pellegrini.Zdôraznil, že Bratislava plní iné úlohy ako zbytok Slovenska a poskytuje servis pre všetkých obyvateľov, čo vytvára vyššiu náročnosť na jej spravovanie. Prezident sa dotkol aj témy bezpečnosti, ktorá je podľa neho zatiaľ v uliciach Bratislavy a v rámci celého Slovenska na vysokej úrovni.„Ako multikultúrne mesto je dôležité, aby sme zostali ostrovom bezpečnosti," poznamenal s tým, že ľudia sa v Bratislave zatiaľ cítia bezpečne, avšak je dôležité, aby to tak aj zostalo.Podporil tiež názor, aby sa časť represívnej zložky presunula aj na samosprávy, najmä pokiaľ ide o využívanie objektívnej zodpovednosti pri dopravných priestupkoch. Ocenil tiež rozvoj mestského nájomného bývania.„Hovorili sme aj o potrebe iného financovania samosprávy, ale to je téma o ktorej chceme hovoriť na veľkom samosprávnom samite na začiatku budúceho roka," priblížil Pellegrini s tým, že na samite by chceli hovoriť o zefektívnení financovania a fungovania samosprávy smerom od dola nahor. Prezident sa s primátorom zhodol tiež v téme potreby zníženia polarizácie spoločnosti.