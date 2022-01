Henkel Slovensko patrí medzi Najzamestnávateľov za rok 2021

Henkel Slovensko si zakladá na starostlivosti o zamestnancov

31.1.2022 (Webnoviny.sk) -V tohtoročnej ankete Najzamestnávateľ 2021 o víťazoch v 10 kategóriách rozhodlo viac ako 86-tisíc zaslaných hlasov. Spoločnosť Henkel Slovensko potvrdila svoju silnú pozíciu v kategórii Centrá zdieľaných služieb, v ktorej sa dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach. Tento rok vďaka hlasom verejnosti obsadila víťaznú pozíciu a celkovo figuruje v TOP 3 svojej kategórie už piaty rok za sebou. Ocenenie pre Henkel Slovensko prevzal virtuálne prezident spoločnosti a riaditeľ GBS+ Bratislava, Christian Schulz."Získať piate ocenenie v rade je dôležitým potvrdením toho, že našu snahu neustále zlepšovať zamestnaneckú skúsenosť oceňujú naši zamestnanci aj verejnosť. Za úspech vďačíme šikovným a zanieteným kolegom, ktorí každý deň odvádzajú skvelú prácu a ich výsledky posúvajú našu spoločnosť dopredu. Radosť z víťazstva je o to väčšia, že zakončuje náš rok osláv, počas ktorého sme oslávili 30 rokov od vzniku slovenskej pobočky a 15 rokov od založenia expertnej pobočky Global Business Solutions+ Bratislava.Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým tímom, ktoré sa podieľajú na vytváraní a zlepšovaní zamestnaneckej skúsenosti – najmä za rýchle prispôsobenie našich interných postupov, podporu duševného a fyzického zdravia, vytváranie nových spôsobov spolupráce na diaľku, rozvoj virtuálnych vzdelávacích príležitostí a starostlivosť o členov svojho tímu počas pandémie. Veľmi ma teší fakt, že aj počas tohto neľahkého obdobia sa nám v Henkel Slovensko darí udržať pracovné miesta, prijímať nových kolegov a zapojiť sa do mnohých zmysluplných projektov, ktoré pomohli okolitým komunitám. Ďakujem všetkým za odhodlanie a energiu, ktorú každý deň vkladajú do svojej práce," uviedol Christian Schulz.Rebríček najatraktívnejších zamestnávateľov zostavuje najväčší a najvplyvnejší slovenský pracovný portál Profesia.sk už desiaty rok. Cieľom ankety je podľa spoločnosti Profesia priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž.Práve starostlivosť o zamestnancov je pre Henkel Slovensko prioritou, a preto svojim zamestnancom či uchádzačom ponúka množstvo pracovných a finančných benefitov, ale tiež podmienky na vytvorenie dobrého work-life balansu. Zamestnanci majú k dispozícii napríklad extra dni voľna nad rámec zákona a príspevok na dôchodkové sporenie, ale tiež obľúbený Henkel shop s výhodnými cenami a možnosťou nakúpiť produkty Henkel priamo na pracovisku. Henkel Slovensko taktiež vytvára vhodné podmienky pre zamestnancov s deťmi, ktorí môžu využívať firemnú škôlku. Za komplexný program podpory návratu z materskej a rodičovskej dovolenky a vytváranie rovných príležitostí bola spoločnosť v uplynulom roku finalistom prestížnej ankety Via bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Spoločnosť rovnako nezabúda ani na fyzické a duševné zdravie svojich zamestnancov, ktoré sa ešte výraznejšie dostalo do popredia práve v čase pandémie. V rámci benefitov pre nich už po tretí rok pripravuje špeciálny program na podporu duševného zdravia ale aj asistenčný program, ktorý zahŕňa služby profesionálnej psychologickej poradne, finančného poradcu a právne poradenstvo.Henkel Slovensko okrem podpory svojich zamestnancov myslí aj na pomoc komunitám. Prostredníctvom iniciatívy Henkel helps a programu Henkel Slovensko seniorom v rámci Nadačného Fondu Henkel Slovensko , realizuje zmysluplné aktivity na znižovanie rizika generačnej priepasti a komplexnú podporu seniorov s cieľom zvyšovať kvalitu života seniorov a starostlivosti o túto zraniteľnú skupinu. Okrem toho sa môžu zamestnanci zapojiť do mnohých ďalších dobrovoľníckych aktivít , ako napríklad darovanie krvi, vytváranie newslettra pre seniorov, čítanie kníh pre seniorov , či iniciatíva #GivingTuesday , ktoré zlepšujú kvalitu každodenného života a pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné.Kompletné výsledky ankety Najzamestnávateľ 2021 nájdete TU Informačný servis