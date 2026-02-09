|
Henkel Slovensko patrí medzi top zamestnávateľov na Slovensku už deviaty rok po sebe
Tagy: Najzamestnávateľ PR
Henkel Slovensko sa v kategórii Centrá zdieľaných služieb zaradila do trojice najlepších už deviaty rok po sebe. Celkovo sa radí medzi stálice víťazov tejto prestížnej súťaže a patrí tak k ...
9.2.2026 (SITA.sk) - Henkel Slovensko sa v kategórii Centrá zdieľaných služieb zaradila do trojice najlepších už deviaty rok po sebe. Celkovo sa radí medzi stálice víťazov tejto prestížnej súťaže a patrí tak k najatraktívnejším zamestnávateľom na Slovensku. Ocenenia si víťazi prevzali vo štvrtok 4. februára na slávnostnom galavečere v Starej tržnici.
V kategórii Centrá zdieľaných služieb si spoločnosť Henkel Slovensko odniesla 3. miesto v silnej konkurencii 10 firiem, ktoré postúpili medzi finalistov. Ocenenie za Henkel Slovensko prevzal prezident spoločnosti a riaditeľ GBS+ Bratislava Christian Schulz.
V tohtoročnej ankete o víťazoch rozhodovala kombinácia rebríčka nominácií, hodnotenia employer branding aktivít, prípadovej štúdie a evaluácie programov prispievajúcich k vytváraniu psychologického bezpečia na pracovisku odbornou porotou, a verejného hlasovania vrátane zamestnancov. Verejnosť v hlasovaní odovzdala celkovo 56 527 hlasov. Rozhodujúcimi kritériami pre hlasujúcich boli najmä kolektív a ľudia, dobré meno spoločnosti, pracovná istota či dlhodobá tradícia firmy. Nemenej dôležité bolo rešpektujúce pracovné prostredie.
"Deviate umiestnenie medzi tromi najlepšími v našom odvetví za sebou? To je niečo, čo nás napĺňa hrdosťou a pokorou zároveň. Ďakujeme každému, kto za Henkel Slovensko hlasoval. Obrovská vďaka patrí našim zamestnancom, zamestnaneckým skupinám aj biznisovým tímom, pretože práve ich energia a spolupráca stoja za tým, že dokážeme dlhodobo vytvárať pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť. Som presvedčený, že práve starostlivosť o zamestnaneckú skúsenosť je kľúčom k dobrým výkonom aj k udržaniu si talentovaných ľudí. Toto u nás zahŕňa veľa oblastí, od zmysluplnosti práce, cez vzdelávacie benefity, zameranie sa na duševné zdravie až po spoločenskú zodpovednosť, diverzitu a inklúziu. V starostlivosti o našich zamestnancov neplánujeme poľaviť ani v tomto roku, kedy značka Henkel oslavuje svoje 150. výročie, Global Business Solutions+ Bratislava 20. výročie a slovenská pobočka Henkel Slovensko 35 rokov od jej založenia," uviedol prezident spoločnosti Henkel Slovensko a riaditeľ GBS+ Bratislava Christian Schulz.
Spoločnosť Henkel Slovensko si zakladá na vytáraní kvalitnej zamestnaneckej skúsenosti, ktorá sadne každému zamestnancovi bez ohľadu na jeho aktuálnu životnú situáciu. Ponúka benefity vyskladané podľa individuálnych potrieb kolegov, či už ide o extra dni voľna nad rámec zákona, finančné benefity, asistenčný program so službami psychologického, finančného a právneho poradenstva. Oceňovaný je aj dlhoročný program s podcastom Hovorme o tom, ktorý detabuizuje témy spojené s duševným zdravím a wellbeingom. Za jeho realizáciu získala spoločnosť v roku 2025 viaceré ocenenia.
Medzi mimoriadne obľúbené benefity patrí aj zamestnanecká predajňa priamo na pracovisku, kde si zamestnanci môžu nakúpiť produkty Henkel za zvýhodnené ceny, a firemná Henkel škôlka. Tú priamo v sídle firmy navštevuje takmer 80 detí od dvoch rokov, vďaka čomu sa až 96 percent rodičov po rodičovskej dovolenke vracia späť do práce. V rámci podpory rodín spoločnosť Henkel globálne zaviedla osemtýždňovú plne platenú rodičovskú dovolenku bez ohľadu na pohlavie alebo skutočnosť, či sú zamestnanci biologickými rodičmi dieťaťa.
Spoločnosť sa zároveň aktívne angažuje aj v komunitách mimo firmy. Prostredníctvom Nadácie Henkel Slovensko systematicky podporuje projekty zamerané na zlepšovanie kvality života seniorov po celom Slovensku. Za sedem rokov nadácia podporila viac ako 500 projektov v celkovej sume presahujúcej 358 000 eur. Aktuálne je otvorený ôsmy ročník tohto programu.
Do dobrovoľníckych aktivít sa zapájajú aj samotní zamestnanci – či už finančne alebo osobne prostredníctvom aktivít v programe Henkel helps. Venujú sa podpore seniorov, detí, životného prostredia a prepájaniu generácií. Spoločnosť im na tento účel poskytuje päť dní plateného voľna ročne. Za uplynulý rok venovali zmysluplným dobrovoľníckym aktivitám viac ako 2 000 hodín.
Spoločnosť Henkel Slovensko sa dlhodobo usiluje o vytváranie bezpečného a otvoreného prostredia pre všetkých bez rozdielu. S týmto cieľom sa zapojila do projektu Profesia Lab, v rámci ktorého pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením získať prvé pracovné skúsenosti, za čo získala aj ocenenie. Spoločnosť tiež zaviedla inkluzívny program podpory pre zamestnancov, ktorí sa ocitli v situácii domáceho násilia. Program poskytuje diskrétnu a odbornú pomoc bez ohľadu na rod, pretože spoločnosť verí, že násilie rod nemá. Oblasť diverzity a inklúzie má silný dôraz aj prostredníctvom zamestnaneckej skupiny, ktorá každoročne organizuje Dni diverzity. V roku 2025 prilákalo toto podujatie viac ako 200 účastníkov, ktorí si mohli vyskúšať workshopy, panelové diskusie, Living Library či virtuálnu realitu. Historicky najvyššia účasť bola zaznamenaná na Dúhovom PRIDE, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 zamestnancov spolu s rodinami.
Viac aktuálnych noviniek o spoločnosti Henkel Slovensko sa dočítate tu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Henkel Slovensko patrí medzi top zamestnávateľov na Slovensku už deviaty rok po sebe © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac aktuálnych noviniek o spoločnosti Henkel Slovensko sa dočítate tu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Henkel Slovensko patrí medzi top zamestnávateľov na Slovensku už deviaty rok po sebe © SITA Všetky práva vyhradené.
