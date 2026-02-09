Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

OMV Slovensko má od 1. januára 2026 novú retail manažérku


Od 1. januára 2026 prebrala zodpovednosť za vedenie siete čerpacích staníc OMV Slovensko Elisabeth Cigler, ktorá prichádza s bohatými medzinárodnými skúsenosťami priamo z rakúskeho ...



mmphoto_4k 676x451 9.2.2026 (SITA.sk) - Od 1. januára 2026 prebrala zodpovednosť za vedenie siete čerpacích staníc OMV Slovensko Elisabeth Cigler, ktorá prichádza s bohatými medzinárodnými skúsenosťami priamo z rakúskeho OMV.


Elisabeth Cigler pôsobí v skupine OMV v Rakúsku takmer 20 rokov, počas ktorých zastávala viaceré manažérske pozície. Významnú časť svojej kariéry venovala vedeniu non-fuel segmentu, vrátane gastro konceptov a doplnkových služieb pre zákazníkov. V modernom retailovom modeli čerpacích staníc zohráva táto oblasť kľúčovú úlohu a prináša významné inovácie, na ktorých chce značka OMV Slovensko stavať aj v budúcnosti.

"Mojou ambíciou je nadviazať na doterajší pozitívny rozvoj siete OMV na Slovensku a ďalej posilňovať silnú orientáciu na zákazníka. Budeme pokračovať v rozvoji moderných inovácií, ktoré zákazníkom uľahčujú každodenný život a zároveň prinášajú príjemný zážitok pri každej návšteve čerpacej stanice OMV," uvádza Elisabeth Cigler.

Zdroj: SITA.sk - OMV Slovensko má od 1. januára 2026 novú retail manažérku © SITA Všetky práva vyhradené.

