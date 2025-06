Henkel Slovensko predstavuje nový program na podporu zamestnancov zažívajúcich domáce násilie

Komplexný a diskrétny systém podpory

Prevencia aj intervencia v krízových situáciách

Zamestnávateľ s dôrazom na dôveru, zdravie a inklúziu

17.6.2025 (SITA.sk) -Spoločnosť Henkel Slovensko spustila program podpory pre zamestnancov a zamestnankyne, ktorí zažívajú domáce násilie.Spoločnosť Henkel Slovensko dlhodobo buduje firemnú kultúru založenú na dôvere, rešpekte a podpore všetkých zamestnancov bez stigmatizácie. Práve vďaka vzájomnej dôvere sa do popredia dostala potreba systematickej pomoci pre kolegov zažívajúcich domáce násilie. Program tak prirodzene vznikol ako odpoveď na ich reálne potreby a skúsenosti."Naše rozhodnutie venovať sa tejto citlivej téme vyplynulo z konkrétnych prípadov, s ktorými sme sa ako zamestnávateľ stretli. V uplynulom období sme viackrát poskytli podporu kolegom v náročnej životnej situácii – či už formou psychologického poradenstva, zapožičania firemného vozidla na súkromné účely alebo iných praktických foriem pomoci. Táto skúsenosť nás motivovala zaviesť systematické riešenie, ktoré zaručí, že naši zamestnanci sa môžu v krízových situáciách oprieť o dôveru a podporu firmy," uviedla Alica Štepánová Kolárová, personálna riaditeľka spoločnosti Henkel Slovensko.Program je navrhnutý s dôrazom na inkluzívnosť a uznáva, že domáce násilie sa môže týkať ľudí rôznych rodových identít, vekových skupín či foriem partnerských a rodinných vzťahov. Henkel Slovensko v tejto súvislosti ponúka zamestnancom viacero foriem podpory, pričom kladie dôraz na diskrétnosť, dostupnosť a odborný prístup.Kľúčové prvky programu zahŕňajú dôverné konzultácie s vyškolenými vedúcimi zamestnancami, možnosť obrátiť sa na špeciálne vyškolených zástupcov HR oddelenia či podporu interného krízového tímu, ktorý v spolupráci s externými odborníkmi poskytuje koordinovanú pomoc. Zamestnanci môžu zároveň využiť praktické formy podpory, ako sú dodatočné voľno alebo zapožičanie vozidla.Program funguje na dvoch úrovniach – preventívnej a intervenčnej. V rámci prevencie sa kladie dôraz na vzdelávanie lídrov v oblasti rozpoznávania a riešenia prípadov domáceho násilia, ako aj na prednášky zamerané na duševné a fyzické zdravie. Súčasťou prístupu je aj aktívne budovanie empatického a bezpečného pracovného prostredia. Všetkým zamestnancom je k dispozícii bezplatný a anonymný Employee Assistance Program (EAP), ktorý ponúka odborné poradenstvo nielen v oblasti zdravia, ale aj pri riešení finančných či právnych otázok.V rámci cielenej pomoci spoločnosť ponúka viacero praktických foriem podpory, ktoré môžu zamestnancom výrazne uľahčiť zvládanie krízových situácií. Patrí sem napríklad dočasné ubytovanie, pomoc pri zmene kontaktných údajov či možnosť čerpania tzv. "safety days" – voľna určeného na riešenie naliehavých osobných vecí. K dispozícii je aj možnosť predčasnej výplaty časti mzdy a prístup k zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľa zdravotných služieb.Autentickosť a zmysluplnosť programu potvrdzuje aj osobné svedectvo jednej zo zamestnankýň, ktorá program využila: "Minulý rok som prežívala náročné obdobie, keď som sa rozvádzala a zároveň čelila psychickému týraniu a manipuláciám zo strany môjho bývalého manžela, ktoré zasahovali aj do života mojich detí. V tom čase môj súkromný život bol na pokraji kolapsu, no moje pracovné povinnosti ma držali nad vodou. Vďaka podpore mojej nadriadenej, tímu kolegýň a priateliek sa mi podarilo toto obdobie prekonať. Vyhľadala som aj pomoc prostredníctvom nášho EAP programu, kde som získala právne aj psychologické poradenstvo. Som vďačná za podporu a pochopenie, ktorú som od spoločnosti Henkel Slovensko dostala."Spoločnosť Henkel Slovensko patrí dlhodobo medzi zamestnávateľov, ktorí vytvárajú bezpečné, podporné a inkluzívne pracovné prostredie. Zamestnanci sa tu cítia prijatí, vypočutí a majú prístup k reálnej pomoci aj v náročných životných situáciách.Henkel Slovensko je už osem rokov po sebe jediným oceneným zamestnávateľom vo svojej kategórii v prestížnej ankete najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku, Najzamestnávateľ . Za komplexný prístup k duševnému zdraviu získala spoločnosť titula opakovane boduje aj v súťažiachči, ktoré oceňujú výnimočné komunikačné a PR kampane na Slovensku.Spoločnosť sa aktívne angažuje aj mimo svojich priestorov – je signatáromSlovensko, podporuje iniciatívu Firemná výzva a dlhodobo buduje rešpektujúce a inkluzívne prostredie, napríklad zapojením sa do projektu ProfesiaLab . Svojim zamestnancom zároveň ponúka atraktívne benefity zamerané na duševnú a fyzickú pohodu, ako aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.Informačný servis