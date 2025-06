Polícia preveruje viaceré verzie v súvislosti s podozrením na štátny prevrat, vyhostila už niekoľko osôb

Opatrenia na ochranu bezpečnosti štátu

Príprava prevratu

Vyhostený Ukrajinec

17.6.2025 (SITA.sk) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) naďalej vykonáva odhaľovanie trestných činov namierených proti základom republiky. Pre agentúru SITA to v súvislosti s podozreniami na pripravovaný prevrat, ktoré komunikovali začiatkom tohto roku predstavitelia štátu, uviedol Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru Doplnil, že policajti preverujú viaceré verzie ku skutkom zo začatých trestných konaní v úzkej spolupráci s viacerými štátnymi orgánmi a spravodajskými službami.„Polícia vo viacerých konaniach pokračuje v zákonných procesných úkonoch, finančnom vyšetrovaní, rozsiahlej operatívno-pátracej činnosti zameranej na overenie relevantných podozrení,“ uviedlo policajné prezídium.Zároveň pripomenulo, že Slovenská republika už prijala administratívno-právne opatrenia na ochranu bezpečnosti štátu, konkrétne vyhostila niekoľko osôb zo svojho územia, a ďalším ôsmim osobám z preventívnych dôvodov zablokovala vstup do krajiny.„Niektoré operatívne aktivity sú v režime utajenia a prípravné konanie v trestných veciach je neverejné. Polícia sa preto nebude k vyšetrovaniu bližšie vyjadrovať,“ dodala polícia.Predseda vlády Robert Fico ešte začiatkom januára hovoril o štruktúre ľudí zo zahraničia, ktorí sa aktívne podieľali na udalostiach na Ukrajine a v Gruzínsku, a na Slovensku majú za cieľ zneužiť občianske protesty na rozvrat ústavného zriadenia.Z tohto dôvodu sa v januári uskutočnilo aj zasadnutie Bezpečnostnej rady SR , na ktorom boli podľa premiéra prezentované informácie spravodajských služieb. Prezentované informácie podľa Fica obsahovali konkrétne mená, mená organizácií alebo konkrétne finančné toky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zase uviedol, že v súvislosti s údajnou prípravou prevratu beží vo viacerých veciach trestné stíhanie.Polícia neskôr vo februári informovala, že administratívne vyhostila 59-ročného štátneho príslušníka Ukrajiny s napojením na spravodajské služby.„Rozhodnutie o vyhostení Ukrajinca bolo vydané na základe operatívnych informácií a vyšetrovania, ktoré preukázali konkrétne dôvody a zistenia, že účastník konania sa podieľa na organizovanej trestnej činnosti a napojení na organizovaný zločin na Ukrajine a tamojších spravodajských službách,“ uviedla polícia s tým, že mužovi bol zároveň uložený zákaz vstúpiť na územie SR aj ostatných členských štátov EÚ, a to po dobu dvoch rokov.