Henkel Slovensko sa opäť pýši ocenením Senior Friendly

O ocenení Senior friendly

18.12.2020 (Webnoviny.sk) -Cieľom ocenenia Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí vynakladajú úsilie na zlepšovanie a skvalitňovanie života seniorov a ktorí svojimi aktivitami prispievajú k intenzívnejšej medzigeneračnej spolupráci a zlepšovaniu postojov k seniorom v spoločnosti. "Tento rok sa ocenenie stalo aj vyjadrením vďaky a uznania všetkým, ktorí v čase pandémie pomáhali a pomáhajú najzraniteľnejším – príslušníkom staršej generácie. Budeme veľmi radi, ak sa spoločnosti ako Henkel Slovensko, ktoré sa práve o toto snažia, stanú príkladom aj pre ďalšie firmy či subjekty," uviedol Miloš Nemeček, člen výkonného výboru Európskej únie seniorov a prezident OZ Bagar, ktoré spolu s Klubom Luna súťaž organizujú.V tohtoročnom piatom ročníku si spoločnosť Henkel Slovensko ocenenie odniesla za podporný grantový projekt "Henkel Slovensko seniorom", účasť v iniciatíve "Sused pomôž susedovi seniorovi" a strategický prístup zameraný na seniorov s iniciatívami Henkel helps."Seniori sú dôležitou a rastúcou skupinou našej spoločnosti, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť nielen počas pandémií. Už pred pár rokmi sme sa preto rozhodli zamerať naše dobrovoľnícke aktivity práve na seniorov. Tento rok sme druhý ročník nášho programu podpory adresovali na pomoc seniorom a podporili sme projekty v hodnote 45 000 eur. Popri tom sme prostredníctvom našich produktov prispeli k zmierneniu následkov pandémie Covid-19 darovaním veľkého množstva čistiacich prostriedkov, prípravkov na pranie a ďalších produktov, ktoré boli rozdelené 113 organizáciám a domovom dôchodcov naprieč Slovenskom. Osobne som veľmi vďačný všetkým kolegom, ktorí sa na týchto projektoch podieľali, vytvorili nové formáty, ktorými úspešne nadviazali kontakt s mnohými seniormi aj na diaľku a tým im pomohli trochu uľahčiť život," uviedol Christian Schulz, Prezident Henkel Slovensko.V rámci aktivít v zamestnaneckom programe Henkel helps sa zamestnanci Henkel Slovensko pripojili aj k iniciatíve #GivingTuesday a pripravili pre seniorov 450 vianočných balíčkov s produktami Henkel. Časť produktov zamestnanci sami nakúpili, zozbierali a následne zabalili do balíčkov, zvyšnú časť darovala spoločnosť Henkel Slovensko. Balíčky teraz putujú do niekoľkých seniorských domovov v Bratislave. S týmito domovmi spoločnosť aktívne spolupracuje už niekoľko rokov. Hoci tento rok boli aktivity značne obmedzené, počas celej pandémie zamestnanci seniorom pripravovali elektronické noviny na spríjemnenie chvíľ v izolácii a zapojili sa aj do projektu s webovým Portálom Malina, kde prostredníctvom videí prinášajú seniorom kultúrne a hudobné predstavenia a taktiež sami načítavajú príbehy o Sherlockovi Holmesovi na pokračovanie.Ocenenie Senior friendly sa aj tento rok odovzdávalo v štyroch kategóriách – Neziskové organizácie, médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, Miestne a regionálne samosprávy, Malé a stredné firmy, Veľké spoločnosti. V poslednej menovanej kategórii – Veľké spoločnosti – si cenu okrem Henkel Slovensko odniesli aj obchodné reťazce Tesco Stores SR a LIDL Slovenská republika. Tento rok sa odovzdávanie ocenení pre pandémiu muselo z tradičných priestorov Zichyho paláca v Bratislave presunúť do on-line priestoru.Ďalšie informácie o súťaži nájdete na www.seniorfriendly.sk Informačný servis