Kyberútok na americké ministerstvá predstavuje vážnu hrozbu, podozrievajú ruských hackerov

Do aktualizácie softvéru dostali malvér

Cieľom je špionáž

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Americké federálne úrady vyjadrili veľké obavy z dlho nezaznamenaného vniknutia do počítačových systémov v USA a ďalších krajinách. Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúr (CISA) varovala pred "vážnou" hrozbou pre vládne aj súkromné siete.Sofistikovaný hackerský útok skompromitoval federálne úrady a "kritickú infraštruktúru", uviedla CISA s tým, že ho bolo ťažké detegovať a bude náročné ho odčiniť. Podľa prvých správ sa terčom kampane stali ministerstvá financií a obchodu, napadnutie priznalo už aj ministerstvo energetiky, ktoré má na starosti aj zásoby jadrových zbraní. Prvotné vyšetrovanie však naznačuje, že malvér zasiahol len obchodné siete a nie operácie národnej bezpečnosti.Dosluhujúci prezident Donald Trump sa zatiaľ o kyberútoku verejne nevyjadril. Jeho novozvolený nástupca Joe Biden , naopak, vyhlásil, že s jeho viceprezidentkou Kamalou Harrisovou od nastúpenia do úradu urobia "z riešenia tohto narušenia najvyššiu prioritu". "Musíme predovšetkým narušiť činnosť našich protivníkov a odradiť ich od uskutočňovania významných kybernetických útokov," povedal.CISA už skôr informovala, že útočníci zneužili softvér firmy SolarWinds. Do aktualizácie programu sa im podarilo dostať malvér, ktorý umožnil útočníkom vzdialený prístup k sieťam obetí. Agentúra však vo svojom novom varovaní uviedla, že mohli použiť aj iné metódy. CISA nariadila všetkým civilným federálnym úradom, aby si SolarWinds odstránili zo serverov a podobné výstrahy vydali aj príslušné úrady v Spojenom kráľovstve a Írsku.Technologický gigant Microsoft , ktorý pomohol pri reakcii na kyberútok, vo štvrtok v noci informoval, že identifikoval viac ako 40 vládnych agentúr, think-tankov, mimovládnych organizácií a IT firiem, ktoré infiltrovali hackeri. Štyri z piatich obetí boli v Spojených štátoch, pričom takmer polovicu tvorili technologické spoločnosti, ale hackeri mali ciele aj v Kanade, Mexiku, Belgicku, Španielsku, Veľkej Británii, Izraeli a Spojených arabských emirátoch.Cieľom kybernetickej kampane je podľa všetkého špionáž a zhromažďovanie informácií. Z útoku podozrievajú ruských hackerov, zatiaľ to však úrady nepotvrdili.