Hennessy oslavuje 50 rokov Hip Hopu

26.9.2023 (SITA.sk) - Hip-hop sa zrodil v Bronxe v New Yorku v roku 1973, keď mladý dídžej usporiadal párty v jeho komunitnom centre. Jeho inovatívne používanie gramofónov a techniky "breakbeat" ovplyvnilo generácie hudobníkov a umelcov po celom svete.Tento rok tak Hip-hop oslavuje 50 rokov. Slovenská hip-hopová scéna si uctila toto jubileum návratom do začiatkov a stretnutím sa na mieste, kde sa začal formovať slovenský hip-hop. Toto legendárne miesto je známe aj z textov piesní a je ním petržalský DK Lúky. Jeho opustené podzemie a navážací tunel bol pretvorený na pop-up galériu, kde vznikla umelecká inštalácia Hennessy honnoring 50 years of Hip hop. Tu sa stretla komunita, aby si vypočula umelecké sety top slovenských DJ-ov, ktorí podľa seba interpretovali jednotlivé dekády hip hopu. Medzi DJ-mi sa prekvapivo predstavil aj Laci Strike, ako aj skalné mená Vec, Grimaso, Hajtkovič, Smart či Spinhandz. Sprevádzali moderátori Tina a Osťo.Pop-up galériu priniesla značka Hennessy, ktorá nezabudla na toto výročie z vďaky, že si ju Hip-hop sám vybral vo svojich začiatkoch ako svoju prirodzenú súčasť. Dnes je jednou z najčastejšie spomínaných značiek práve v hip-hopových textoch, pričom sa spomína vo viac ako 2 500 piesňach."Hip hop, ty si vibrácia ľudí. Nikdy sa nezastavíš, nikdy sa neusadíš. Si poézia bítu, berieš ľudí do ulíc. Si rytmus, umenie a pohyb." hovorí raper NAS v óde na hip hop, ktorú pripravil špeciálne pre spoluprácu s Hennessy. "Je cťou spolupracovať s Hennessy a pripomenúť si tento okamih pre tento druh umenia. Hip hop mal s Hennessy vždy zvláštne spojenie a som nadšený, že môžeme osláviť 50. výročie tejto kultúry značkou a produktom, ktoré vzdávajú hold jej histórii a vplyvu."Limitovanú edíciu Hennessy Hip Hop od NASa si môžete zaobstarať na e-shope www.mabo.sk