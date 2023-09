ÚKOZP bude aj tento rok zisťovať bezbariérovosť prístupu do volebných miestností

Najviac bezbariérové sú školy

26.9.2023 (SITA.sk) - V deň volieb spustí Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) celoslovenský internetový Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností. Oproti minulosti sa bude prieskum líšiť v tom, že respondenti budú môcť do dotazníka vložiť aj fotografiu vstupu do volebnej miestnosti či do budovy, v ktorej sa volebná miestnosť nachádza. Do dotazníka môžu voliči pridať aj fotografiu parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP.Dotazník respondenti môžu vyplniť do 31. októbra na webstránke www.komisar.sk. Fotografie bude možné posielať aj na e-mail media@komisar.sk alebo do Messengeru na Facebooku na stránke ÚKOZP, alebo do správy na instagramovom účte komisar_zp. Informoval o tom ÚKOZP.Cieľom prieskumu je získať odpovede a informácie o bezbariérovosti volebných miestností v porovnaní so spojenými regionálnymi voľbami v roku 2022. Do prieskumu sa vtedy zapojilo 344 respondentov a vyplynulo z neho, ze zhruba v dvoch tretinách prípadov chýbali parkovacie miesta pre držiteľov ŤZP preukazov a približne v dvoch tretinách prípadov chýbal bezbariérový prístup do volebnej budovy alebo miestnosti, a bezbariérový interiér chýbal približne v tretine prípadov.Z prieskumu vyplynulo, že najviac bariérové boli budovy škôl, a to dve tretiny z nich. „V uplynulom roku sme naše zistenia z prieskumu a z nich plynúce odporúčania komunikovali všetkým zainteresovaným subjektom a inštitúciám, ktoré participujú na organizovaní volieb, a uskutočnili sme niekoľko rokovaní. Ceníme si veľký záujem najmä zo strany samosprávnych krajov,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a doplnila, že organizovaním prieskumu chcú docieliť, aby si inštitúcie a verejnosť uvedomovali bariéry, aké musia počas volieb prekonávať voliči s obmedzenou schopnosťou pohybu.ÚKOZP upozornil, že voliči s obmedzenou schopnosťou pohybu môžu požiadať, aby za nimi prišli na adresu trvalého pobytu vyslaní členovia okrskovej komisie s prenosnou volebnou schránkou. Podľa Stavrovskej to však nie je ideálne riešenie.„Každý človek má právo zúčastňovať sa na verejnom a spoločenskom živote na rovnakom základe s ostatnými, v tomto prípade zažiť atmosféru volieb a volebných miestností. Ak má byť pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jedinou možnosťou hlasovanie do prenosnej volebnej schránky doma, naplní sa síce ich volebné právo, ale v izolácii a vylúčení,“ vysvetlila komisárka, podľa ktorej nie je dôstojné, keď volič s obmedzenou schopnosťou pohybu musí čakať pod schodmi budovy a musí požiadať niekoho iného, aby informoval okrskovú komisiu, aby za ním prišli pod schody s prenosnou schránkou.„V takom prípade nie je zaručená ani tajnosť hlasovania, pretože tam nie je paraván,“ dodala Stavrovská a vysvetlila, že to nie je problém iba ľudí na invalidnom vozíku, ale je to problém aj starších občanov či občanov, ktorým sa ťažšie chodí a tiež voličov s kočíkmi.