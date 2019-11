Henry bude trénovať Montreal v MLS

Thierry Henry, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 14. novembra (TASR) - Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Thierry Henry sa stal novým trénerom Montrealu Impact - účastníka Major League Soccer (MLS). Zmluvu podpísal na dva roky s opciou do roku 2022, zverejnil klub vo štvrtok.Prvá trénerská skúsenosť sa pre 42-ročného Henryho neskončila úspechom, keď v januári ho odvolali z postu kouča AS Monaco. Majster sveta z roku 1998 sa v MLS predstavil ako hráč, v rokoch 2010-2014 obliekal dres New Yorku Red Bulls.