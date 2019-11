Plavcovi Sunovi hrozí osemročný dištanc, postaví sa pred súd

Sun Jang, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreaux 14. novembra (TASR) - Už v piatok sa vo švajčiarskom meste Montreaux uskutoční dlhoočakávané pojednávanie Športového arbitrážneho súdu (CAS) v prítomnosti obvineného čínskeho plavca Sun Yanga. Trojnásobný olympijský víťaz sa previnil počas vopred ohlásenej dopingovej kontroly vo svojom sídle, kde kladivom rozbil poskytnutú krvnú vzorku. Aktuálne mu hrozí až osemročný dištanc.Medzinárodná plavecká federácia (FINA) očistila Suna a povolila mu zúčastniť sa na tohtoročných MS v juhokórejskom Kwandžu. Dvadsaťsedemročnému plavcovi sa na šampionáte podarilo získať dva zlaté kovy. V súvislosti s jeho škandálom však niekoľko športovcov bojkotovalo následný ceremoniál spojený so spoločným odovzdávaním medailí.Pôvodným dejiskom pojednávania malo byť samotné sídlo CAS v meste Lausanne, no z hľadiska veľkého mediálneho záujmu sa udalosť presunula do Montreaux. Tridsaťročný plavec dostane počas vypočúvania aj svoj priestor na vysvetlenie celej situácie. Informáciu priniesla agentúra AFP.