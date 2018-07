Henry proti Francúzsku na belgickej lavičke, Giroud: Bude to zvláštne

Thierry Henry. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Semifinále:

FRANCÚZSKO - BELGICKO, utorok 10. júla, 20.00 SELČ, Petrohrad (Štadión Petrohrad)

hlavný rozhodca: Andres Cunha (Uru.)



predpokladané zostavy:



Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kante - Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud

Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Vertonghen - Chadli, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Lukaku, E. Hazard

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 10. júla (TASR) - Francúzski a belgickí futbalisti boli spoločne medzi štyrmi najlepšími tímami majstrovstiev sveta naposledy v roku 1986. Ani jednému mužstvu sa však vtedy do finále postúpiť nepodarilo.Obe reprezentácie sa naposledy stretli pred tromi rokmi, keď v prípravnom zápase na parížskom Stade de France zvíťazili "červení diabli" po prestrelke 4:3.Belgičania sa do semifinále MS 2018 dostali po víťazstve nad Brazíliou 2:1 a trpkosť prehry neokúsili už v 23 zápasoch za sebou.citoval portál fifa.com belgického útočníka Romelua Lukakua. Trénerovi Robertovi Martinezovi nebude k dispozícii krídelník Thomas Meunier, ktorý dostal v zápase proti Brazílii svoju druhú žltú kartu na turnaji.Špeciálnu príchuť bude mať stretnutie najmä pre historicky najlepšieho strelca francúzskej reprezentácie Thierryho Henryho (51 gólov), ktorý je Martinezov asistent.povedal obranca Thomas Vermaelen.uviedol podľa agentúry AP francúzsky útočník Olivier Giroud.Kormidelník Francúzov Didier Deschamps nominoval na MS do Ruska druhý najmladší tím zo všetkých účastníkov.vyhlásil mladý obranca "Les Bleus" Benjamin Pavard.Stretnutie Francúzsko - Belgicko sa začne v utorok 10. júla o 20.00 SELČ na štadióne v Petrohrade, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Hlavný rozhodca je Uruguajčan Andres Cunha. Víťaz duelu sa vo finále stretne s lepším zo stredajšieho súboja medzi Chorvátskom a Anglickom.