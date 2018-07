Uruguajčan Torreira prestúpil zo Sampdorie do Arsenalu

Uruguajský hráč Lucas Torreira (vpravo) a hráč Portugalska Cristiano Ronaldo v súboji o loptu v zápase osemfinále MS 2018 Uruguaj - Portugalsko v ruskom Soči 30. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. júla (TASR) - Uruguajský futbalista Lucas Torreira sa stal novou posilou londýnskeho Arsenalu. Defenzívny stredopoliar prišiel do tímu Premier League z talianskej Sampdorie Janov. Dĺžku kontraktu ani finančné podrobnosti nezverejnili.citovala agentúra AP trénera "kanonierov" Unaia Emeryho.Dvadsaťdvaročný reprezentant nastúpil vo všetkých štyroch zápasoch Uruguaja na MS 2018 v Rusku, kde Juhoameričania vypadli po štvrťfinálovej prehre s Francúzskom 0:2.Torreira je štvrtou posilou Arsenalu od májového príchodu 46-ročného Emeryho do londýnskeho klubu. Do kádra pribudli aj obrancovia Stephan Lichtsteiner a Sokratis Papastathopoulos a brankár Bernd Leno.