Henry sa stal trénerom AS Monaco, podpísal zmluvu do júna 2021

Monte Carlo 13. októbra (TASR) - Novým trénerom francúzskeho futbalového klubu AS Monaco sa stal Thierry Henry. Bývalý útočník a majster sveta z roku 1998 podpísal s účastníkom Ligue 1 zmluvu do júna 2021.Henry nahradil na lavičke odvolaného Leonarda Jardima, ktorý viedolod júna 2014. AS sa v prebiehajúcej sezóne nedarí, po 9. kole figuruje monacký klub až na 18. mieste ligovej tabuľky, keď získal iba šesť bodov.Štyridsaťjedenročný Henry doteraz pôsobil ako asistent Roberta Martineza pri belgickom národnom tíme. Práve v Monaku odštartoval svoju profesionálnu hráčsku kariéru, v roku 1997 pomohol mužstvu k zisku titulu v Ligue 1.