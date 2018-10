Sokolíci sa naladili na S. Írsko, Guľa: Vážime si túto výhru

Na snímke hráči futbalovej reprezentácie SR do 21 rokov oslavujú víťazstvo 2:0 po skončení zápasu kvalifikácie ME 2019 hráčov do 21 rokov Slovensko - Estónsko v Dunajskej strede 12. Októbra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Tabuľka druhých tímov:



1. Grécko 7 5 1 1 15:5 16



2. Švédsko 7 4 2 1 12:5 14



3. Poľsko 7 3 4 0 16:9 13



4. Rusko 7 4 1 2 15:10 13



-------------------------------



5. Portugalsko 7 4 1 2 13:9 13



6. Slovensko 7 4 0 3 13:16 12



7. Ukrajina 7 3 2 2 11:9 11



8. Nórsko 8 3 2 3 11:11 11



9. Slovinsko 7 3 2 2 9:9 11

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 13. októbra (TASR) - Všetci traja členovia útočného tria slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov v piatkovom stretnutí kvalifikácie ME 2019 s Estónskom (2:0) sa podieľali na dvoch góloch v sieti súpera. Pre povinnosti Samuela Mráza v národnom A-mužstve nastúpil na hrote Tomáš Vestenický, na krídlach boli Erik Jirka a Lukáš Haraslín.Jirka otvoril v Dunajskej Strede skóre len po vyše 30 sekundách hry, keď vyťažil aj z práce Vestenického. Druhý zásah padol v 58. minúte, keď Vestenický šikovne tečoval Haraslínov priamy kop.uviedol Vestenický.Domácim vyšli úvody oboch dejstiev, krátko po zmene strán ešte za stavu 1:0 nastrelili Haraslín aj László Bénes žrď.zhodnotil tréner Adrián Guľa.Jeho zverenci sa vrátili na druhú priečku 2. skupiny o bod pred Severné Írsko, s ktorým odohrajú priamy súboj o túto pozíciu v utorok o 20.30 SELČ v Belfaste. Z tabuľky druhých tímov postúpia do baráže štyri najlepšie mužstvá v deviatich skupinách, rátajú sa v nej výsledky so súpermi na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste. Estónsko s určitosťou skončí šieste, takže Slovensku sa nebude počítať šesť bodov za dve víťazstvá nad týmto protivníkom.povedal Haraslín.Počty v tabuľke druhých tímov sa budú mladých Slovákov týkať jedine v prípade úspechu na trávniku ostrovného protivníka, ktorého v domácom meraní síl zdolali 1:0. Guľa má do zostavy viacero možností vrátane hráčov, ktorí sedeli v Dunajskej Strede na lavičke či tribúne: