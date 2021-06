Herák sa vzdal poslaneckého mandátu, obvinenia zo sexuálneho zneužívania troch dievčat odmieta

aktualizované 9. júna 2021, 17:03



Svedomie má vraj čisté

Polícia obnovila aj starý prípad

9.6.2021 (Webnoviny.sk) -Obvinený nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ján Herák sa vzdáva poslaneckého mandátu. Povedal to na stredajšej tlačovej besede. Dôvodom sú podozrenia, že mal v detských táboroch sexuálne zneužiť tri dievčatá.Ján Herák všetky tieto obvinenia kategoricky odmietol a je pripravený spolupracovať s políciou a orgánmi činnými v trestnom konaní.„Všetko nechávam na orgány činné v trestnom konaní. S deťmi robím 16 rokov a nikdy by som si nedovolil ani jedno dieťa sexuálne zneužiť,“ povedal poslanec. Vyzval tých, ktorí po ňom žiadali, aby sa vzdal mandátu, aby sa sami pozreli do vlastných radov.„V prvom rade som otec, som rodič a chránim svoju rodinu. Médiá zo mňa urobili toho najšpinavšieho chlapa. Za toto mi tá politika naozaj nestojí. Ja sa nevzdávam mandátu len preto, aby teraz médiá do mňa tlačili, že som sa k niekomu priznal," povedal Ján H. Dodal, že svedomie má čisté, a potvrdiť to podľa neho vedia aj jeho kolegovia, ktorí s ním roky spolupracovali.Portál tvnoviny.sk uviedol, že polícia obnovila starý prípad z roku 2018, keď Ján Herák čelil trestnému stíhaniu za sexuálne zneužitie 16-ročného dievčaťa. Ján Herák okrem toho čelí aj ďalšiemu stíhaniu za sexuálne zneužitie maloletej a musí vysvetľovať aj podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže.Informácií k tomuto prípadu je minimum, keďže ide o osobu mladšiu ako 15 rokov. Podľa obvinení ju mal zneužiť minulý rok v lete počas detského tábora v dedine pri Nitre. Dievča je v detskom domove, trestné oznámenie údajne podala riaditeľka domova. Poslanec obvinenia odmieta.