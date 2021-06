Vláda schválila návrh aktualizovaného cestovného semaforu, ľudí má motivovať k ceste do zelených krajín

Po očkovaní cestovanie bez testu

Čierne krajiny sú najhoršie

Úpravou prejde aj COVID automat

9.6.2021 - Úlohou cestovného semaforu je rizikový monitoring hraníc počas pandémie COVID-19 a tiež epidemické zabezpečenie vstupu na územie SR tak, aby sa predišlo zbytočnému riziku opätovného zavlečenia nákazy. Vyplýva to z materiálu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda. Do platnosti vstúpi v pondelok 14. júna.Cestovný semafor umožňuje ľahký a jasný prehľad o epidemickej situácii v krajinách sveta, ktoré delí na zelené, červené a čierne krajiny. Súčasne poskytuje jednoduché, zrozumiteľné, cielené a vykonateľné epidemické opatrenia v podobe karanténnych a diagnostických nástrojov.Tie sú podľa materiálu nastavené tak, aby čo naviac motivovali k cestovaniu po zelených krajinách a odrádzali od návštevy do čiernych krajín, kde existuje vážne riziko zavlečenia nových a nebezpečných mutácií.Slovenskej republike sa podarilo zatiaľ so štyrmi krajinami – s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Chorvátskom dohodnúť na tom, že budú Slovákov zaočkovaných prvou dávkou už po 22 dňoch od jej aplikovania púšťať do svojich destinácií. Nebude pritom potrebný ani negatívny výsledok testu, ani karanténa.Zelené krajiny sú tie, v ktorých je epidemická situácia priaznivá. Patrí sem Andorra, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island a Izrael.Ďalej Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Singapur, Slovinsko, Vatikán, Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan a Taliansko.Červené krajiny sú definované nepriaznivou epidemickou situáciou, kde je 14-dňová miera infekčnosti vyššia ako 50 na 100-tisíc obyvateľov, alebo sa tam epidemická situácia rýchlo zhoršuje. Patrí sem Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada a Kosovo. Ďalej Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko a Ukrajina.Čierne krajiny sú definované výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov SARS-CoV-2 s výnimkou takzvaného britského variantu. Pod túto definíciu aktuálne spadajú štáty ako Brazília, India či Juhoafrická republika.Ďalej sa sem radia krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými alebo nekvalitnými dátami. Pod túto definíciu spadajú mnohé zámorské mikroštáty alebo väčšina krajín afrického kontinentu. Patria sem všetky krajiny, ktoré sa nenachádzajú na zelenom alebo červenom zozname.Úrad verejného zdravotníctva SR bude prostredníctvom pravidelných vyhlášok precizovať červené a čierne krajiny pre potreby pravidelných cestujúcich, takzvaných pendlerov.Ministerstvo zdravotníctva SR stále pracuje na COVID automate. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Avšak podľa neho nie je ani tak dôležité to, či v ňom budú redukovať farby, ale skôr to, ako čo najviac zvýhodniť zaočkovaných.„Je potrebné urobiť opatrenia tak, aby sme zvýhodnili zodpovedných,“ skonštatoval Lengvarský. A na druhej strane, nemali by sa podľa neho veľmi segregovať tí, ktorí sa rozhodnú nezaočkovať. „Počet farieb v COVID automate nie je dôležitý, dôležitý je spôsob motivácie zaočkovať sa,“ doplnil minister.Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová taktiež povedala, že intenzívne pracujú na COVID automate, no nie je to podľa nej jednoduché. „Súhlasíme s tým, že by sa mali dať určité výhody tým, ktorí sú zaočkovaní,“ uviedla Prokopová.Pri tvorbe pôvodného COVID automatu nebola ešte otvorená čakáreň pre všetky vekové kategórie. „Nemohli sme vtedy uprednostniť zaočkovaných ľudí, pretože štát nedal všetkým možnosť byť zaočkovaným. Teraz, keď tú možnosť už majú, tak môžeme ten COVID automat upraviť,“ povedala Prokopová.