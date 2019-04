Herasimov: Porošenko bude ideologickým lídrom svojej strany

Na archívnej snímke Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 24. apríla (TASR) - Petro Porošenko, ktorý v nedeľu utrpel porážku v prezidentských voľbách na Ukrajine, sa stane ideológom svojej strany Blok Petra Porošenka (BPP) - Solidarita. Podľa agentúry TASS o tom informoval predseda poslaneckého klubu BPP v ukrajinskom parlamente Artur Herasimov.Herasimov po stretnutí s Porošenkom, členmi frakcie BPP v parlamente a členmi vlády informoval, že kľúčové boli udalosti, ku ktorým došlo "". Spresnil, že má na mysli podporu, ktorú BPP dostala od voličov a ktoráHerasimov spresnil, že na stretnutí sa analyzovali chyby, ktoré viedli k Porošenkovej porážke vo voľbách. Za hlavné zlyhanie označil chyby v informačnej politike.vysvetlil.Herasimov zdôraznil, že BPP pôjde do parlamentných volieb, ale čakajú ju kádrové zmeny. Podľa jeho slov to súvisí s tým, že za posledné roky sa k strane pridalo veľa mladých ľudí. Uviedol však, že kandidátske listiny sa budú zostavovať na základe výsledkov straníckych primárok.Ukrajinská ústredná volebná komisia spracovala v utorok 100 percent elektronických protokolov z nedeľňajšieho rozhodujúceho kola prezidentských volieb.Podľa agentúry Ukrinform z výsledkov vyplýva, že Volodymyra Zelenského volilo 73,22 percenta voličov, zatiaľ čo úradujúcej hlave štátu Petrovi Porošenkovi svoj hlas odovzdalo 24,45 percenta voličov. Svoje právo voliť využilo 62,07 percenta voličov (18.491.840 Ukrajincov).Porošenko priznal svoju porážku a zablahoželal svojmu súperovi. Súčasne oznámil, že z politiky neodchádza a bude naďalej presadzovať integráciu do EÚ a NATO a tiež protikorupčné opatrenia.Zelenskyj, politický nováčik, prisľúbil zmeny na popredných štátnych postoch. Taktiež povedal, že mieni po nástupe do funkcie v zásadných oblastiach pokračovať v politike svojho predchodcu. Prihlásil sa k minskému mierovému procesu, za najvyššiu prioritu považuje návrat Ukrajincov zadržiavaných na územiach ovládaných separatistami alebo v Rusku do vlasti a chce chrániť ukrajinský jazyk.