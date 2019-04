Veterán zapletený do incidentu na ambasáde KĽDR zostáva vo väzení

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 24. apríla (TASR) - Veterán amerického námorníctva, ktorý je podozrivý v súvislosti s útokom na veľvyslanectve Severnej Kórey v Madride, zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Rozhodol o tom v utorok súd v Los Angeles, ktorý odmietol žiadosť obhajoby o jeho prepustenie na kauciu.Obvinenia voči zadržanému veteránovi Christopherovi Ahnovi neboli zverejnené. Sudkyňa Jean Rosenbluthová síce odmietla žiadosť jeho obhajcu, aby súdne dokumenty boli utajené, ale zatiaľ ich nezverejnila s tým, že si ich chce ešte preštudovať. Dodala, že zverejneniu spisu je naklonená, keďže do médií už aj tak preniklo Ahnovo meno. ďalšie vypočúvanie pred súdom bolo vytýčené na 18. júla.Ahn je vo väzbe od svojho zatknutia minulý piatok, dodala agentúra AP. Jeho vydanie žiada Španielsko.Medzinárodný zatykač na Ahna bol vydaný v súvislosti s incidentom z 22. februára tohto roku, keď do priestorov severokórejského veľvyslanectva v Madride vnikla desaťčlenná ozbrojená skupina, ktorá tam spútala a zbila jeho zamestnancov. Páchateľom sa následne podarilo utiecť s ukradnutými počítačmi a dokumentmi.Vlámanie sa odohralo iba niekoľko dní pred druhým stretnutím sverokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré sa uskutočnilo vo vietnamskom Hanoji.Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí označilo tento incident za, za ktorým stál sčasti americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov reagovalo, že Washington s prípadom nemá nič spoločné.Prokuratúra v Los Angeles uviedla, že Ahn bol zatknutý počas policajnej razie v byte spoluobvineného Adriana Hong Changa, vodcu skupiny Free Joseon. Samotný Hong Chang nebol doma a nebol zatknutý.Free Joseon sa označuje za exilovú vládu, ktorá chce zvrhnúť dynastiu vládnucej rodiny Kimovcov v Severnej Kórei.Zoskupenie Free Joseon, používajúce tiež názov Cheollima Civil Defence, sa v marci prihlásilo k zodpovednosti za prienik do priestorov ambasády KĽDR a uviedlo, že získané informácieposkytlo FBI.Vo vyhlásení na svojej internetovej stránke tiež vyjadriloz toho, že americké ministerstvo spravodlivosti vydáva na občanov Spojených štátov zatykače, ktorých základom sú trestné oznámenia zo strany Severnej Kórey.upozornilo zoskupenie v narážke na prípad amerického študenta Otta Warmbiera zadržaného v Severnej Kórei.