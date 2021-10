Herbalife Nutrition uvádza na slovenský trh nový produkt Vegánsky Protein Drink Mix

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nápoj je bohatý na bielkoviny a je ideálnym partnerom kokteilu Formula 1.Vykročte do náročného dňa s novinkou v podobe proteínového nápoja od spoločnosti Herbalife Nutrition pod názvom Vegánsky Protein Drink Mix (PDM). Ide o chutný vegánsky nápoj s vysokým obsahom bielkovín, ktorý je možné kombinovať aj s výživovým kokteilom Formula 1 od spoločnosti Herbalife Nutrition.Vegánsky Protein Drink Mix obsahuje v jednej porcii 15 g bielkovín a má lahodnú vanilkovú príchuť. V kombinácii s kokteilom Formula 1 mu nedodá len zvýšený objem bielkovín, ale postará sa aj o jeho krémovú konzistenciu. Stačí zmiešať dve odmerky vegánskeho PDM a dve odmerky vašej obľúbenej príchute Formula 1 a zmes dobre rozmiešať v 300 ml vody.Tento produkt je vhodný pre vegánov, ako aj pre tých, ktorí by chceli do svojho jedálnička zaradiť viac rastlinnej stravy. V oboch prípadoch je dôležité dbať na správny pomer živín. Okrem bielkovín obsahuje vegánsky nápoj PDM aj 22 vitamínov a minerálov, vrátane vápnika či vitamínov B12 a D. Neobsahuje lepok ani cukor, je sladený z prírodných zdrojov, konkrétne výťažkom z listov stévie."Sme veľmi radi, že sa nám podarilo rozšíriť našu ponuku vegánskych produktov o novinku v podobe Vegánskeho Protein Drink Mix a reagovať tak na zvýšený záujem slovenských spotrebiteľov o rastlinnú stravu. Zákazníci môžu tento produkt vyskúšať v kombinácii s kokteilmi Formula 1 alebo samostatne," povedala k uvedeniu produktu Milena Paluchowska, oblastná manažérka pre Českú republiku a Slovensko spoločnosti Herbalife Nutrition.A to nie je všetko. Vďaka jemnej vanilkovej príchuti sa vegánsky produkt PDM môže použiť aj do širokej škály jedál, či už ide o vafle, pralinky, torty alebo raňajkové záviny. Inšpiráciu na chutné recepty nájdete na webovej stránke Herbalife Nutrition.Produkt Vegánsky Protein Drink Mix je možné zakúpiť len prostredníctvom Nezávislých Členov Herbalife Nutrition.Informačný servis