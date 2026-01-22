|
Štvrtok 22.1.2026
|Úvodná strana
|
Kultúra Knižné novinky
22. januára 2026
22. januára 2026
Hercule Poirot opäť zasahuje. Kniha, ktorú ste ešte nečítali – Posledná smrť v roku (VIDEO)
Dokonalá dovolenka, zvláštni hostia a zlovestné proroctvo.
Posledná smrť v roku je dôkazom, že aj v 21. storočí môže klasická „uzavretá“ detektívka fungovať presne tak, ako ju milujú čitatelia po celom svete.
Hercule Poirot sa vracia, aby vyriešil vraždy na gréckom ostrove. „Toto je môj šiesty román o Poirotovi. Slávny belgický detektív musí zabrániť vražde a zistiť, kto sa chystá stať vrahom. Dúfam, že sa vám kniha bude páčiť,“ odkazuje S.Hannah v exkluzívnom videu, ktoré nájdete nižšie.
Keď na Silvestra roku 1932 Hercule Poirot s inšpektorom Catchpoolom pricestujú na ostrovček Lamperos, aby tam oslávili príchod nového roka, vysvitne, že tieto sviatočné chvíle prežijú v spoločnosti pomerne svojráznych obyvateľov polorozpadnutej vily. Ich pobyt na krásnom ostrove čoskoro poznačí nepríjemné tušenie, že sa stane niečo zlé. Po slávnostnej večeri sa hostia rozhodnú zabaviť zdanlivo nevinnou hrou na novoročné predsavzatia, ktorá spočíva v tom, že každý hráč anonymne napíše svoje predsavzatie a potom budú hádať, ktoré je čie. Jeden lístok však obsahuje zlovestnú hrozbu, že pisateľ spôsobí „poslednú a prvú smrť v roku“, a dokonca v ňom stojí aj meno budúcej obete.
A naozaj, o niekoľko hodín nájdu na terase vily jedného z obyvateľov mŕtveho. Vtedy Poirot konečne prezradí Catchpoolovi skutočný dôvod, prečo ho vzal so sebou na ostrov: život ďalšieho člena tamojšej komunity je v ohrození. Obaja muži si zaumienia, že urobia všetko preto, aby táto prvá vražda ostala poslednou vraždou v roku...
Vzťah Poirota a Catchpoola patrí k najsilnejším stránkam knihy. Catchpool je empatický, miestami impulzívny, zatiaľ čo Poirot zostáva chladný, ironický a brilantne analytický. Ich dialógy sú nielen nositeľmi vyšetrovania, ale aj jemného humoru, ktorý príjemne odľahčuje temnú atmosféru.
Pozrite si exkluzívne video s autorkou Sophie Hannah:
Má to svoju atmosféru, inteligentnú konštrukciu deja a vernosť Poirotovej postave. Treba povedať, že ide o jedno z najvydarenejších pokračovaní „nového Poirota“ a určite si vás udrží až do posledných strán.
Ak máte radi klasické detektívky, rafinované zápletky a charizmatického vyšetrovateľa, Posledná smrť v roku by vám rozhodne nemala ujsť. Je to kniha, ktorá vás vtiahne nenápadne, no nepustí, kým neodhalí všetky svoje tajomstvá. A možno vás prinúti zamyslieť sa aj nad tým, aké nebezpečné môžu byť slová vyslovené – či napísané – v nesprávny čas.
Z anglického originálu Sophie Hannah: The Last Death of the Year, ktorý vyšiel vo vydavateľstve HarperCollinsPublishers, London 2025, preložila Barbora Andrezálová.
Milan Buno, knižný publicista
