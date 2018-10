Herec Andy Hryc opäť vstupuje do politiky, stranu prevzal po Pčolinskom a prezradil aj dôvod

BRATISLAVA 2. október – Do slovenskej politiky vstupuje známy slovenský herec Andy Hryc.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nebude však spolupracovať s parlamentnými politickými stranami, ale stojí na čele strany Váš kraj, ktorú v minulosti viedol Boris Kollár, predseda Sme rodina. Informuje spravodajský portál aktuality.sk. O prevzatí strany sa však dohodol s Petrom Pčolinským, ktorý ju donedávna viedol.Slovenský herec opäť vstupuje do politiky s jasným cieľom: „Rozhodol som sa, že svojím spôsobom vstúpim do politiky, lebo sa už na to nemôžem pozerať. A ani jedna strana na politickej scéne mi nevyhovuje.“Na otázky, akým spôsobom bude financovať stranu neodpovedal, rovnako nekomentoval ani možných budúcich straníkov.„Či sa stanú členmi, o tom je predčasné hovoriť. V každom prípade, nastane normálny stranícky život. Uvidíme, čo povie nový zákon o politických stranách. Plne sa mu prispôsobíme,“ uzavrel herec Andy Hryc.Politická kariéra slovenského herca sa v minulosti pohybovala vo Verejnosti proti násiliu, podĺa portálu stál aj pri zrode Hnutie za demokratické Slovensko, ktorého predsedom bol Vladimír Mečiar.