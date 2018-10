Slovenské Vinice opäť zaujali Francúzsko

Slovenské vína na francúzskej Riviére

Preraziť s kolekciou slovenských vín v krajine vášnivých vinárskych gurmánov a lokálpatriotov, to je skutočný triumf. Už v minulom roku sa víno Slovenské Vinice Dunaj prvýkrát objavilo na menu karte marseillskej reštaurácie L´Epuisette, ktorú zdobí jedna michelinská hviezda.Vína zo slovenských rodinných vinárstiev zaujali aj, šéfkuchára v jednom z najluxusnejších hotelov francúzskej Rivéry – InterContinetal Hôtel Dieu v Marseille. Zoznámil sa s nimi vďaka uznávanému enológovi, ktorý s ďalšími expertmi vyberá vína do kolekcie Slovenských Viníc. Očarili ho tak, že na jar zavítal už druhýkrát na Slovensko a pripravil famózne francúzske menu v dokonalom spojení so slovenskými vínami. Vo svojej vyhlásenej kuchyni v čereňanskom kaštieli ho vtedy privítal známy slovenský šéfkuchárKoncom septembra zasa pozval L. Levi slovenského kolegu do michelinskej kuchyne reštaurácie Alcyone. Výsledkom bol kulinársky koncert pre štyri ruky, na ktorý boli pozvaní zástupcovia radnice v Marseille a hostia hotela.V štvorchodovom menu podávali k parmezánovej krémovej polievke s dokonalým vajcom víno, k rolovanému pstruhovi s petržlenovou penou a korábom z cviklyv Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Srnčí chrbát, pečenú kačaciu pečeň, hrušky s rozmarínom a šípkovou omáčkou hostia zapíjali. Ku koziemu syru čašníci nalievaliv Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a dezert v podobe palacinky a mirabeliek v sirupe plnených mandľovou pastou korunovalDuo hviezdnych kuchárov pripravilo hosťom nezabudnuteľný gurmánsky zážitok a vybrané vína z kolekcie Slovenské Vinice si návštevníci päťhviezdičkového hotela budú vychutnávať naďalej. V ponuke vín je lahodný Pinot Noir výber z hrozna 2013 a Tokajský Forditaš 2009."Úspech vín kolekcie Slovenské Vinice vo Francúzsku, ktoré patrí k vinárskym veľmociam, je veľmi cenný. Fakt, že ho ponúkajú v známych reštauráciách ocenených michelinskou hviezdou, potvrdzuje jeho výnimočnosť a kvalitu, na ktorú môžeme byť hrdí,"Okrem reštaurácie Alcyon si vínami zo Slovenských Viníc pripíjajú hostia vo vybraných reštauráciách s dvoma "michelinkami" – JY´S v Colmare a Daddy Poule neďaleko Lyonu. Vo výhľade je spolupráca s ďalšími vychýrenými reštauráciami nielen vo Francúzsku.Druhý obrovský úspech preniesol Slovenské Vinice z prémiových reštaurácií do obľúbeného francúzskeho obchodného reťazca. Stali sa exkluzívnou novinkou tradičného jesenného trhu vín "Foire aux Vins" 2018, ktorý každoročne priláka do obchodných reťazcov a predajní s vínom tisícky zákazníkov, v sieti predajní Super U. Vedenie reťazca chcelo tento rok ponúknuť niečo iné ako argentínske, novozélandské či čilské vína. Po ochutnávke voľba jednoznačne padla na Slovenské Vinice.Degustovali aj milovníci vína, hostia a zákazníci Super U priamo v predajni v Strasbourgu - napríklad Devín 2016, Chardonnay 2015 a Zwiegeltrebe 2015 zo Strekovského rajónu, Hron 2016 z Orešian, Pinot Noir 2015 z Kráľovského Chlmca, Cabernet Sauvignon 2016 z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, Tokajský 6 putňový výber 2009 či Tokajský Forditaš 2009 a mnohé ďalšie. "Délicieux," zhodnotili mnohí z nich víno ako výnimočne lahodné.Zdá sa, že kvalitné slovenské vína zabodovali aj u hrdých Francúzov, ktorí nedajú na vína zo svojich regiónov dopustiť. Mnohí z nich v týchto dňoch odchádzajú z predajní Super U s fľaškami Slovenských Viníc.Koncept Slovenské Vinice ponúka každý rok to najlepšie z malých rodinných vinárstiev, čo sa na Slovensku urodilo. Vína do jednotlivých kolekcií vyberá tím odborníkov na čele so J. D. Angibaud.O vínach kolekcie Slovenské Vinice sa dozviete viac na www.slovenskevinice.sk