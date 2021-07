Herec Bob Odenkirk skolaboval rovno na pľaci, ratovali ho kolegovia zo štábu

Ihneď mu volali sanitku

Nakrúcajú poslednú sezónu

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Americký herec Bob Odenkirk je po kolapse v dôsledku srdcových problémov v stabilizovanom stave. Informovali o tom jeho zástupcovia s tým, že 58-ročný herec sa zotavuje v nemocnici.„Môžeme potvrdiť, že Bob je po incidente súvisiacom so srdcom v stabilizovanom stave,“ uviedli vo vyhlásení a zároveň v mene herca a jeho rodiny poďakovali lekárom a sestrám, hereckému obsadeniu, štábu a producentom aj všetkým, ktorí mu želali rýchle uzdravenie, a požiadali o rešpektovanie súkromia počas jeho zotavovania.Odenkirk skolaboval v utorok na pľaci v Novom Mexiku počas nakrúcania seriálu Volajte Saulovi (2015). Podľa viacerých správ práve nakrúcal scénu obľúbeného spin-offu Perníkového tatka (2008 - 2013), keď mu zrazu prišlo zle. Členovia štábu mu okamžite poskytli pomoc a zavolali sanitku, ktorá ho previezla do miestnej nemocnice.Odenkirkov syn Nate, starší z jeho dvoch detí, tiež krátko pred zverejnením vyhlásenia prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter napísal, „Bude v poriadku.“Herec, režisér, scenárista a producent Bob Odenkirk, celým menom Robert John Odenkirk, je známy najmä ako Saul Goodman (Jimmy McGill) zo spomenutých seriálov Perníkový tatko a Volajte Saulovi. Na konte má dve Primetime Emmy, pričom si vyslúžil aj ďalších 14 nominácií a tiež štyri nominácie na Zlatý glóbus.Účinkoval napríklad aj v Saturday Night Live (1975), seriáloch Ako som spoznal vašu mamu (2005 - 2014) a Fargo (2014) či filmoch Nebraska (2013), The Post: Aféra v Pentagone (2017), Malé ženy (2019) alebo Nikto (2021).Tvorcovia v súčasnosti nakrúcajú poslednú, šiestu sezónu Volajte Saulovi, ktorá by sa mala do vysielania AMC dostať v roku 2022. Seriál sleduje prerod Odenkirkovej postavy z trápiaceho sa právnika menom Jimmy McGill na Saula Goodmana, ktorého stvárňoval v Perníkovom tatkovi.