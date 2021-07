Zomrel basgitarista z kapely ZZ Top Dusty Hill

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 72 rokov zomrel basgitarista Dusty Hill, známy z amerického blues-rockového tria ZZ Top. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook o tom v stredu informovali jeho kolegovia z kapely, gitarista Billy Gibbons a bubeník Frank Beard. Hill podľa nich zomrel v spánku, no príčinu neuviedli.Pred niekoľkými dňami, 21. júla však na stránke kapely informovali, že Hill si odskočil do Texasu, aby vyriešil problémy s bedrom. Na turné ho mal preto zastúpiť dlhoročný spolupracovník kapely Elwood Francis.Dusty Hill sa narodil ako Joe Michael Hill 19. mája 1949 v Dallase. V roku 1969 spolu s Gibbonsom a Beardom v Houstone založili ZZ Top. Ich debut ZZ Top's First Album vyšiel v roku 1971. O dva roky neskôr komerčne prerazili s piesňou La Grange.V roku 1975 vydali hit Tush, po ktorom v osemdesiatych rokoch nasledovali aj piesne ako Sharp Dressed Man, Legs, Gimme All Your Lovin' alebo Sleeping Bag. Medzi ich najúspešnejšie albumy patria nahrávky Eliminator (1983), Afterburner (1985) alebo Antenna (1994). V roku 2004 uviedli ZZ Top do Rock'n'rollovej siene slávy.