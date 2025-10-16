|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2025
Herec Bolek Polívka potrebuje po mŕtvici neustálu starostlivosť
Český herec Bolek Polívka sa po prekonanej mŕtvici, ktorá ho postihla minulý týždeň, už vrátil domov. Z nemocnice ho prepustili do ambulantnej starostlivosti. Informuje o tom ...
Zdieľať
16.10.2025 (SITA.sk) - Český herec Bolek Polívka sa po prekonanej mŕtvici, ktorá ho postihla minulý týždeň, už vrátil domov. Z nemocnice ho prepustili do ambulantnej starostlivosti. Informuje o tom web TN.cz s odvolaním sa na informácie denníka Blesk.
„Bolek je už doma, ale samozrejme pod odbornou lekárskou kontrolou,“ uviedla Polívkova exmanželka Chantal Poullain. O obľúbeného komika sa doma starajú neurológovia, ktorí dozerajú na jeho stav.
„Nejde len o hlavu. Môže ísť aj o čiastočné ochrnutie tela. Zatiaľ sa ale javí, že bude všetko v poriadku," prezradili Blesku na oddelení neurológie. Okrem lekárov na Polívku dohliada aj jeho súčasná manželka Marcela.
Polívka sa do starostlivosti lekárov dostal potom, ako minulý týždeň v piatok skolaboval počas divadelného predstavenia. Pre herca musela prísť záchranka. Následne sa ukázalo, že prekonal slabú mŕtvicu. Ďalšie plánované predstavenia divadlo presunulo.
Zdroj: SITA.sk - Herec Bolek Polívka potrebuje po mŕtvici neustálu starostlivosť © SITA Všetky práva vyhradené.
„Bolek je už doma, ale samozrejme pod odbornou lekárskou kontrolou,“ uviedla Polívkova exmanželka Chantal Poullain. O obľúbeného komika sa doma starajú neurológovia, ktorí dozerajú na jeho stav.
„Nejde len o hlavu. Môže ísť aj o čiastočné ochrnutie tela. Zatiaľ sa ale javí, že bude všetko v poriadku," prezradili Blesku na oddelení neurológie. Okrem lekárov na Polívku dohliada aj jeho súčasná manželka Marcela.
Polívka sa do starostlivosti lekárov dostal potom, ako minulý týždeň v piatok skolaboval počas divadelného predstavenia. Pre herca musela prísť záchranka. Následne sa ukázalo, že prekonal slabú mŕtvicu. Ďalšie plánované predstavenia divadlo presunulo.
Zdroj: SITA.sk - Herec Bolek Polívka potrebuje po mŕtvici neustálu starostlivosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Jo Nesbo opäť dokazuje, že je majstrom severského trileru. Je tu Hodina vlka
Jo Nesbo opäť dokazuje, že je majstrom severského trileru. Je tu Hodina vlka