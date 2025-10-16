Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

16. októbra 2025

Herec Bolek Polívka potrebuje po mŕtvici neustálu starostlivosť



Český herec Bolek Polívka sa po prekonanej mŕtvici, ktorá ho postihla minulý týždeň, už vrátil domov. Z nemocnice ho prepustili do ambulantnej starostlivosti. Informuje o tom ...



bolek 1 676x526 16.10.2025 (SITA.sk) - Český herec Bolek Polívka sa po prekonanej mŕtvici, ktorá ho postihla minulý týždeň, už vrátil domov. Z nemocnice ho prepustili do ambulantnej starostlivosti. Informuje o tom web TN.cz s odvolaním sa na informácie denníka Blesk.


„Bolek je už doma, ale samozrejme pod odbornou lekárskou kontrolou,“ uviedla Polívkova exmanželka Chantal Poullain. O obľúbeného komika sa doma starajú neurológovia, ktorí dozerajú na jeho stav.

Nejde len o hlavu. Môže ísť aj o čiastočné ochrnutie tela. Zatiaľ sa ale javí, že bude všetko v poriadku," prezradili Blesku na oddelení neurológie. Okrem lekárov na Polívku dohliada aj jeho súčasná manželka Marcela.

Polívka sa do starostlivosti lekárov dostal potom, ako minulý týždeň v piatok skolaboval počas divadelného predstavenia. Pre herca musela prísť záchranka. Následne sa ukázalo, že prekonal slabú mŕtvicu. Ďalšie plánované predstavenia divadlo presunulo.



Zdroj: SITA.sk - Herec Bolek Polívka potrebuje po mŕtvici neustálu starostlivosť © SITA Všetky práva vyhradené.

