Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
Kultúra Knižné novinky
16. októbra 2025
Jo Nesbo opäť dokazuje, že je majstrom severského trileru. Je tu Hodina vlka
Hodina vlka nie je len ďalšie severské krimi. Je to Nesbova hra s čitateľmi – psychologická, drsná a zároveň mimoriadne napínavá.
Kniha skúma hranice medzi spravodlivosťou a pomstou, medzi pravdou a klamstvom. A ukazuje, že vlk prichádza práve vtedy, keď sú ľudia najslabší...
„Pred niekoľkými rokmi prišiel z juhu. Volal sa Lobo.“
„Vlk?“
„Ako osamelý vlk. Držal sa bokom, bol samotár. Ale rovnako dobre sa mohol volať Loco. Veľa toho nenarozprával, povrávalo sa však, že pracoval pre jeden z tamojších kartelov, zabil veľa ľudí a polícia vypísala odmenu za jeho hlavu. Veliteľ nášho oddielu tomu neveril, Lobo bol ešte dieťa, tak mu dal Uzi a prikázal mu, aby postrieľal nejakých konkurentov. Lobo vošiel rovno na párty Čiernych vlkov a všetkých tam vystrieľal.“
Život v zločineckej štvrti Minneapolisu nie je jednoduchý. Roztržky medzi drogovými kartelmi sú na dennom poriadku a doplácajú na ne aj bežní obyvatelia. Útok na obchodníka so zbraňami preto pôsobí ako zásah spravodlivosti. Všetky dôkazy naznačujú, že útočníkom bol sniper, po ktorom sa následne akoby zľahla zem.
Prípadom sa zaoberá detektív Bob Oz, známy svojím cynizmom a nekonvenčnými metódami. Počet obetí narastá a Bob sa ponára do temných uličiek mesta, aby zistil, kto stlačil spúšť. Inštinktívne cíti, že sa deje niečo oveľa zlovestnejšie a čím bližšie sa dostáva k pravde, tým viac ho znepokojuje. Tento sériový vrah mu totiž pripomína niečo, na čo by najradšej zabudol.
Aj keď je autor pevne spätý s Nórskom, v posledných rokoch rád experimentuje s inými prostrediami. Hodina vlka je jedným z jeho najambicióznejších pokusov preniesť severskú krimi do amerického kontextu. V rozhovoroch Nesbo spomenul, že ho fascinovali správy o amerických mestách, kde násilie prerastá do každodenného života. Minneapolis si vybral aj pre jeho povesť mesta so silnými kontrastmi.
Pozrite si video s prekladateľom Jozefom Zelizňákom:
Názov Hodina vlka odkazuje na severský mýtus – vlk prichádza okolo tretej ráno, keď je človek najslabší, najviac vystrašený a prenasledovaný vlastnými démonmi.
A Nesbo vytvoril naozaj prepracovanú a desivú atmosféru. Je v tej najlepšej forme, napätie drží až do poslednej strany, a postavy sú komplexné, nie čiernobiele.
Skvele prepája klasickú detektívku s psychologickým thrillerom a niektorí dokonca tvrdia, že Hodina vlka je najlepšia Nesbova kniha mimo série o Harrym Holeovi.
Z nórskeho originálu Minnesota (H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo, 2025) preložil Jozef Zelizňák.Milan Buno, knižný publicista
