Herec Chris Hemsworth si chce dať pauzu od nakrúcania filmov, bude tráviť čas so svojou rodinou

Chris Hemsworth

...je známy najmä vďaka úlohe komiksového superhrdinu Thora, ktorého stvárnil vo filmoch Thor (2011), Avengers: Pomstitelia (2012), Thor: Temný svet (2013), Avengers 2: Vek Ultrona (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Nekonečná vojna (2018) a Avengers: Endgame (2019) a tiež v skrytej scéne snímky Doctor Strange (2016).



Zahral si aj v mysterióznom trileri Dokonalý únik (2009), dobrodružnom fantasy Snehulienka a lovec (2012), horore Chata v horách (2012), sci-fi Star Trek (2009) a Star Trek: Do temnoty (2013), športovej dráme Rivali (2013), akčnom krimi Hacker (2015), dobrodružnej dráme V srdci mora (2015), komédii Griswoldovci (2015), fantasy Lovec: Zimná vojna (2016), komédii Krotitelia duchov (2016) či akčnej dráme 12 Strong (2018).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) - Austrálsky herec Chris Hemsworth si chce dať na niekoľko mesiacov pauzu od nakrúcania filmov. Namiesto toho chce stráviť čas so svojou rodinou - manželkou Elsou Pataky a ich deťmi Indiou, Sashom a Tristanom."Tento rok pravdepodobne nebudem nič nakrúcať. Teraz chcem byť doma so svojimi deťmi. Sú vo veľmi dôležitom veku. Sú stále malé a uvedomujú si, keď odchádzam častejšie, ako predtým," vysvetlil pre austrálsky denník Daily Telegraph.Tridsaťpäťročný rodák z Melbourne má síce podľa jeho slov na programe nejaké podujatia, no väčšinu času bude doma, za čo je vďačný."Ak by ste prišli o desať rokov a opýtali sa ma, čo by bol môj vysnívaný scenár, je to niečo takéto. Teraz môžem sedieť, užívať si a vážiť si to a prestať sa naháňať," prezradil.Informácie pochádzajú z webstránky www.femalefirst.co.uk a archívu agentúry SITA.