Ľuboš Zeman vstúpil v týchto dňoch do radov sedemdesiatnikov

Bratislava 5. júna (TASR) – Textár, básnik, novinár a manažér Ľuboš Zeman oslávil v týchto dňoch sedemdesiate narodeniny. Do siene slávy sedemdesiatnikov slovenskej hudobnej scény tak po Petrovi Lipovi, Kamilovi Peterajovi, Jánovi Štrasserovi, Jankovi Lehotskom či Pavlovi Hammelovi vstúpil ďalší člen. Tí všetci boli v 60. rokoch pri prvých krokoch a následnom formovaní slovenskej hudobnej scény.Od roku 1968 pracoval v Slovenskom rozhlase (SRo), od roku 1985 bol vedúcim redakcie populárnej hudby, neskôr šéfredaktorom hlavnej redakcie hudobného vysielania. V roku 1991 založil stanicu Rock FM rádio. Po piatich rokoch práce v Rock FM sa stal riaditeľom marketingu SRo a štatutárom GR SRo. Pracovnú kariéru zakončil ako riaditeľ obchodnej televízie TVA. Od roku 2009 je novinárom a umelcom v slobodnom povolaní. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorú ukončil v roku 1983 a titul PhDr. získal v tom istom roku za prácu o hudobnej publicistike v rozhlase.Bratislavský rodák Ľuboš Zeman (*2.6.1949) vyrástol na Patrónke. V škole vždy bodoval v slovenčine a histórii. Niekedy v roku 1966 bol pri založení kapely Monzún, ušlo sa mu miesto za bicími nástrojmi. Keď však cvičil doma na bicie, susedia sa neustále sťažovali. Vtedy mu mama poradila, aby radšej písal, to nikto nepočuje. Aj chlapci z kapely chceli, aby písal texty, však bol najlepší zo slovenčiny.Textárskej tvorbe sa venuje od roku 1969, jeho prvý text piesne V storočnej aleji nahral Ľuboš Novotný. V začiatku otextoval viaceré zahraničné piesne, medzi nimi Jazvečík Boby, Dievča z Budmeríc aj Elena Karola Duchoňa či duet Haló tam Evy Kostolányiovej a Michala Dočolomanského. Postupne prešiel na pôvodnú slovenskú tvorbu. Jeho texty spievali Elán, Robo Grigorov, Jana Kocianová, Peter a Júlia Hečkovci, neskôr aj Skupina YPS, Vašo Patejdl či Beáta Dubasová, v súčasnosti mladá skupina Instinct.uviedol pre TASR.Ten vyšiel na druhej LP platni Nie sme zlí (1982), ďalšími boli texty piesní Ulica, Tenisky a V znamení motoriek. Na tretej platni Elán 3 (1983) sú jeho Tuláci v podchodoch, Poď von, Nevera, Slobodná a Gitarista. Elánske elpéčky mali veľký úspech a predávali sa v stotisícových nákladoch. Na konci roka 1984 Vašo Patejdl z Elánu odišiel a s ním vlastne aj Ľuboš Zeman.V roku 1986 vydal Vašo Patejdl prvú sólovku Chlapčenský úsmev, texty piesní napísal Ľuboš Zeman, medzi nimi boli hity Miestna jednička či Polepšovňa v hlave, rok nato druhý album Lov na city s hitmi Umenie žiť, Voňavky dievčat, Mal som rád bítnikov, v roku 1989 tretí album s hitmi Francúzky, Kamarátka nádej, Nepriznaná či Muzikantské byty, všetky so Zemanovými textami.dodal Zeman.Dnes má na svojom konte okolo päťsto textov, štyristo z nich žije aktívnym životom. Ako sám hovorí, čísla však nie sú podstatné. Dôležitejšie sú príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú a súhraskladateľ - textár - interpret.V roku 2001 vyšli Zemanove texty v knihe Trištvrte na jeseň. Úspešné pesničky s jeho textami vyšli na kompilácii Slávne texty slávnych piesní v apríli 2009, medzi hity s jeho textami okrem piesní Elánu a Patejdla patria Žuvačka za uchom Roba Grigorova, Taliansky muzikál súrodencov Hečkovcov, S dierami vo vreckách skupiny YPS, Pár nôt Jany Kocianovej, Drahá Mira Žbirku či V slovenských dolinách Karola Duchoňa.doplnil.Zeman patrí k najúspešnejším autorom v histórii piesňového festivalu Bratislavská lýra. Na svojom konte má deväť lýr. Prvá bola zlatá v roku 1976 za pesničku Pár nôt Jany Kocianovej, druhou bronzová v tom istom roku za pieseň Lúčenie Věry Špinarovej. Treťou potom strieborná v roku 1980 za pieseň Kaskadér skupiny Elán.V júni 2010 vydal zbierku básní Plač vo vetre. Prispel textami na album skupiny Elán Živých nás nedostanú aj na album Karla Gotta S pomocí přátel. K životnému jubileu mu vychádza kniha básní a textov Malá tichá radosť. Je vlastne výberom z predošlých troch kníh, doplneným o nové básne a texty.tlmočí Zemanovu myšlienku Vašo Patejdl v piesni Miestna jednička.