Herec Jeremy Renner sa ozval z nemocnice. Čo sa v osudný deň stalo?

Zo snehu chcel vyslobodiť auto

Záchranári sa k nemu nevedeli dostať

Hawkeye z marveloviek

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vážne zranenia, ktoré herec Jeremy Renner utrpel pri odpratávaní snehu na súkromnej horskej ceste neďaleko jazera Tahoe v nevadskom okrese Washoe, sú zjavne dôsledkom "nešťastnej nehody". V utorok to oznámil šerif v meste Reno.Päťdesiatjedenročnú hviezdu marveloviek podľa šerifa prešiel jeho vlastný snežný ratrak. Herec podľa šerifa Darina Balaama predtým použil vozidlo, aby vyslobodil člena rodiny, ktorý na Nový rok s autom uviazol v takmer metri nového snehu.Vyšetrovanie podľa neho pokračuje, no incident nemá známky cudzieho zavinenia a Renner tiež v čase nehody v nedeľu ráno nebol pod vplyvom omamných látok.Renner s pomocou svojho sedemtonového snežného pásového vozidla Pistenbully vyslobodil súkromné auto, ktoré uviazlo na zasneženej ceste, o ktorú sa delí so susedmi."Po úspešnom vytiahnutí jeho osobného automobilu zo zaseknutého miesta, pán Renner vystúpil zo svojho snežného pásového vozidla, aby sa porozprával s členom rodiny," opísal ďalej Balaam s tým, že Pistenbully sa zrazu začal hýbať a Renner sa v snahe zastaviť ho pokúsil do neho znovu nastúpiť, no spadol a ratrak ho prešiel.Vozidlo podľa šerifa zhabali a vyšetrovatelia ho skúmajú, či nemá nejakú mechanickú chybu a prečo sa začalo hýbať.Záchranárom podľa šerifa trvalo viac ako polhodinu, kým sa z Rena po zasnežených cestách dostali k zranenému Rennerovi. Herec bol po nehode, pri ktorej utrpel poranenie hrudníka a ortopedické zranenia, v kritickom, no stabilizovanom stave. Záchranári ho previezli vrtuľníkom do nemocnice v zhruba 40 kilometrov vzdialenom Rene, kde absolvoval operáciu.Renner zároveň v utorok prostredníctvom Instagramu poďakoval za "milé slová" a podporu a zverejnil fotografiu s modrinami z nemocničnej postele s tým, že je "príliš doráňaný na to, aby písal".Renner sa stal známym hlavnou úlohou v oscarovej vojnovej dráme Smrť čaká všade (2008), ktorá mu v roku 2010 vyniesla prvú nomináciu na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied, pričom v roku 2011 ho na Oscara nominovali znovu – tentoraz za vedľajšiu rolu v kriminálnej dráme Mesto hriechu (2010).Známy je však najmä ako Clint Barton alias Hawkeye z marveloviek Avengers: Pomstitelia (2012), Avengers 2: Vek Ultrona (2015), Captain America: Občianska vojna (2016), Avengers: Endgame (2019) a seriálu Hawkeye (2021).Zahral si tiež vo filmoch Jej prípad (2005), O 28 týždňov (2007), Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom (2007), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), Bourneov odkaz (2012), Špinavý trik (2013), Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc (2013), Mission: Impossible – Národ grázlov (2015), Prvý kontakt (2016), Wind River (2017) či Taguj! (2018). Od roku 2021 účinkuje v seriáli Mayor of Kingstown.