Hviezda marveloviek Jeremy Renner je po kurióznej nehode vo vážnom stave

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Americký herec Jeremy Renner je v kritickom stave v nemocnici po nehode, ktorá sa stala, keď odpratával sneh. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Jeho hovorca pre portál Deadline povedal, že 51-ročného herca v nedeľu letecky previezli do nemocnice po nehode, ktorá sa stala u neho doma neďaleko nevadského Rena. Hviezda marveloviek je podľa neho v kritickom, ale stabilizovanom stave a po „nehode súvisiacej s počasím má výbornú starostlivosť“.Hovorkyňa miestnych úradov Kristin Vietti povedala pre magazín The Hollywood Reporter, že Rennera previezli do tamojšej nemocnice a v nehode nebol zapojený nikto iný. Okolnosti nehody podľa nej vyšetruje tím úradu šerifa okresu Washoe.Renner sa stal známym hlavnou úlohou v oscarovej vojnovej dráme Smrť čaká všade (2008), ktorá mu v roku 2010 vyniesla prvú nomináciu na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied, pričom v roku 2011 ho na Oscara nominovali znovu - tentoraz za vedľajšiu rolu v kriminálnej dráme Mesto hriechu (2010).Známy je však najmä ako Clint Barton alias Hawkeye z marveloviek Avengers: Pomstitelia (2012), Avengers 2: Vek Ultrona (2015), Captain America: Občianska vojna (2016), Avengers: Endgame (2019) a seriálu Hawkeye (2021).Zahral si tiež vo filmoch Jej prípad (2005), O 28 týždňov (2007), Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom (2007), Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011), Bourneov odkaz (2012), Špinavý trik (2013), Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc (2013), Mission: Impossible - Národ grázlov (2015), Prvý kontakt (2016), Wind River (2017) či Taguj! (2018). Od roku 2021 účinkuje v seriáli Mayor of Kingstown.Smrtiaca snehová búrka si v Spojených štátoch vyžiadala desiatky mŕtvych a spôsobila aj výpadky dodávok energií a zrušenie tisícok letov.