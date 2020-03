Herec K. Čálik oslavuje životné jubileum 75. narodeniny.

Umelecký riaditeľ Divadla Nová scéna a dlhoročný člen jeho umeleckého súboru Karol Čálik oslávi 15. marca 75. narodeniny. Za viac ako 50 sezón stvárnil desiatky výrazných postáv v činohre, operete i muzikáloch, svoj komický talent uplatnil v mnohých televíznych inscenáciách, seriáloch, filmoch, rozhlase i dabingu.





K desiatkam gratulantov v týchto dňoch patrí predovšetkým generálna riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová. „Milý Karol, milý náš Čárly, v mene mojom, ako aj v mene všetkých bývalých a súčasných kolegov, by som ti rada popriala najmä veľa, veľa zdravia a šťastných chvíľ na javisku a v kruhu tvojej rodiny. Aby si mal ešte mnoho dôvodov na radosť, aj dostatok energie a humoru, ktorý nám roky tak štedro rozdávaš z javiska. Ďakujeme ti za všetky postavy a postavičky, ktoré za viac ako polstoročie obohatili naše divadlo, za vtipy a príhody z divadelného bufetu, za tvoju profesionalitu a ľudskosť. Všetko len to najlepšie, živijó,“ uvádza.Čálik je ženatý, má dve dospelé deti a dvoch na diaľku adoptovaných indických chlapcov. Aj keď sa väčšinu času venuje divadlu, nájde si chvíle aj na hubárčenie a varenie.„Dnes už viem, že pre koronavírus sa rodinné oslavy vo Francúzsku budú musieť odložiť na neurčito. Mrzí ma to hlavne pre vnúčikov. Tu doma ich oslávim s rodinou, s priateľmi a kolegami, dúfam, že to nebude problém. Želám si hlavne zdravie a viac dobrých ľudí okolo seba. A to vlastne prajem všetkým ľuďom,“ povedal o oslave jubilea.Jubilant sa vyjadril aj k desiatkam vytvorených postáv. „Je to ťažký výber, pretože ku každej postave som si hľadal cestu, aby ma to bavilo. Či to bola kladná, alebo záporná postava. Dôležité bolo, aby to oslovilo a zaujalo diváka. Snáď Jupiter z operety Orfeus v podsvetí, Doolittle z My Fair Lady či Charlie zo Sluha dvoch šéfov, z filmových postáv to bol zbojník Jano z Pacha, hybského zbojníka s pamätnou vetou: ,Stoj, tristo hrmených!'“Pre umelca je herectvo diagnózou a je rád, že sa nedá liečiť. „Nikdy som to neoľutoval, práve naopak, ďakujem Tálii, že mi dala včas pocítiť, že to, čo robím, nie je zamestnanie či povolanie, ale poslanie. Preto som pri divadle tak dlho vydržal,“ vysvetlil.Rodák z Trnavy Karol Čálik (*15. 3. 1945) absolvoval v roku 1966 štúdium herectva na VŠMU. Už ako poslucháč VŠMU účinkoval na Novej scéne v operete Modrá ruža a muzikáli Hallo Dolly. Od októbra 1968, po absolvovaní základnej vojenskej služby, sa stal sólistom spevohry Novej scény a tomuto divadlu je verný do dnešných dní.