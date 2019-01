Herec, komik a scenárista Oldo Hlaváček sa dožíva 85 rokov

Oldo Hlaváček. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Vždy usmiaty herec, zabávač a moderátor Oldo Hlaváček získal obrovskú popularitu vďaka tomu, že uvádzal, ale aj autorsky pripravoval zábavnú televíznu reláciu Vtipnejší vyhráva. Rovnako však odohral veľa úloh na divadelných doskách. Menej sa o ňom vie, že ako scenárista vytvoril aj reklamu na hodinky Prim, je znamenitým kuchárom a má za sebou neradostnú skúsenosť politického väzňa. Oldo Hlaváček sa v sobotu 26. januára dožíva 85 rokov.Oldo Hlaváček sa narodil 26. januára 1934 v Bratislave. Prvú hereckú príležitosť dostal už ako prváčik, keď v školskom predstavení Chrobáci hral Ferda Mravca na kolobežke.Na divadlo nezabudol ani na pedagogickom gymnáziu v Žiline. Hral v ochotníckom súbore Ľudová scéna mesta Žiliny a v gymnaziálnom Divadelnom krúžku Maxima Gorkého.Neskôr študoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V roku 1963 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave.Roky sa obliekal do kostýmu Čerta v muzikáli Na skle maľované. K dlhému zoznamu divadelných hier, v ktorých účinkoval, patria Bratia Karamazovci, Chrobák v hlave, Tak sa na mňa priplepila, Sluha dvoch pánov, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Ženský zákon, Pokus o lietanie či Krčma pod zeleným stromom.Priestor pre svoju komiku, zmysel pre paródiu a karikatúru našiel predovšetkým v rozhlase a televízii. Účinkoval v nespočetnom množstve zábavných programov vrátane tých silvestrovských. S kolegom Ivanom Krajíčkom stvárnili nezabudnuteľných gazdov v scénkach v Hostinci Pod gaštanom.Raketový vzostup popularity však Oldovi Hlaváčkovi v 70. rokoch 20. storočia priniesla televízna súťaž Vtipnejší vyhráva, v ktorej známi herci rozprávali vtipy a ich úspech meral. Hlaváček reláciu nielen uvádzal, ale aj autorsky pripravoval. O najvyššiu métu 100 bodov sa v nej pravidelne uchádzali herci ako Marián Labuda, Maja Velšicová, Ivan Rajniak, Ivan Krivosudský, alebo Ivan Krajíček, ktorý neskôr Hlaváčka vystriedal v jej moderovaní. Kolegovia oceňovali Hlaváčkovu precíznosť a usilovnosť, s ktorou sa na nakrúcanie pripravoval a ktorá motivovala aj ostatných.Vo filme debutoval Oldo Hlaváček v roku 1966 v snímke Tango pre medveďa. Diváci ho mohli vidieť aj vo filmovej dráme Zajtra bude neskoro (1972), v komédii Hroch (1973), Rača, moja láska (1977), v rozprávke Múdra Gabriela (1983) a v televíznom filme Bankinghouse Khuwich and comp. (1985).So synom Ivom Hlaváčkom účinkoval v programe Hore nohami a moderovali reláciu Kurnikšopaholubník v súkromnej televízii.Za významné zásluhy v rozvoji divadelnej, rozhlasovej a filmovej tvorby udelil prezident SR Rudolf Schuster 20. februára 2004 hercovi Oldovi Hlaváčkovi pri príležitosti jeho 70. narodenín vyznamenanie Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa.Herec Oldo Hlaváček sa v októbri 2013 zúčastnil na odhalení tabule na pamiatku politických väzňov, ktorých v budove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave držal v rokoch 1948–1989 komunistický režim. On sám bol v roku 1957 uväznený na jeden rok za poburovanie proti republike. Hlaváček bol v tom čase podľa vlastných slov neopatrný a ľahkovážny, svoje názory na diktát Sovietskeho zväzu vyjadroval veľmi otvorene. Obvinenie sa s ním ťahalo a napríklad, keď bol po dvadsiatich rokoch navrhnutý na zaslúžilého umelca, ocenenie nezískal práve pre to, že bol vo väzení.Po návrate z väznice ho prijali do bratislavského Slovnaftu na miesto vodiča parného valca, napokon však ponuka z Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove umožnila umelcovi pokračovať v hereckej dráhe. Neskôr však zažil aj takú mieru popularity, že si nemohol ani len sadnúť v kaviarni na kávu bez toho, aby si k nemu neprisadali ďalší a nenútili ho vypiť si s nimi pohárik.Najnovšie mohli diváci vidieť Olda Hlaváčka v televíznych seriáloch Tajné životy (2015) a ZOO (2016).