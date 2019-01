Pápež: Odsúdiť každého prisťahovalca ako hrozbu bolo nezmyselné

Pápež František. Foto: TASR Foto: TASR

Panama 26. januára (TASR) - Odsudzovať každého prisťahovalca ako hrozbu pre spoločnosť bolo podľa piatkového vyhlásenia pápeža Františka v Paname "nezmyselné". Pápež sa takto vyjadril po tom, ako viedol slávnosť pre tisícky mladých pútnikov počas celosvetového stretnutia katolíckej mládeže v hlavnom meste Panama. Informovala o tom agentúra AFP.Cirkev chcela podľa Františkových slov podporiť kultúru, ktoráV rámci svojho prejavu pred veľkým zástupom mladých ľudí v panamskom parku pápež taktiež prosil za životné prostredie pošliapané podDodal, že spoločnosť vo všeobecnosti. Namiesto solidarity od "bohatej spoločnosti" sa mnohí stretli s odmietaním, smútkom a utrpenímPápež pricestoval na návštevu Panamy v stredu popoludní miestneho času a zúčastní sa tam na 34. Svetových dňoch mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou. Šesťdňová apoštolská cesta potrvá do 28. januára, keď sa pápež vráti do Ríma.Podľa servera Vatican News je táto návšteva v poradí 26. cestou pápeža Františka mimo hraníc Talianska. Okrem oficiálneho sprievodu s ním do Panamy vycestovalo aj niekoľko desiatok novinárov.Na SDM v Paname sa očakáva približne 200.000 účastníkov, medzi ktorými má byť aj vyše 200 Slovákov.