Herec Milan Kňažko je laureátom Ceny Imra Weinera-Kráľa za rok 2018

Bratislava 22. októbra (TASR) - Laureátom Ceny Imra Weinera-Kráľa (IWK) za rok 2018 je bývalý politik, divadelný a filmový herec Milan Kňažko."Udeľovanie tejto ceny je pre nás významné podujatie v rámci kultúrnej spolupráce a spoločenského života medzi našimi krajinami. Som veľmi rád, že ju v utorok (23. 10.) odovzdáme veľkému Slovákovi Milanovi Kňažkovi. Bol významný činiteľ Nežnej revolúcie, je veľký priateľ Francúzska, perfektne ovláda našu reč, vyznáva odvahu, pravdu a slobodu, čiže zdieľa naše hodnoty," na pondelkovej tlačovej konferencii vo Francúzskom inštitúte (FI) v Bratislave zdôvodnil francúzsky veľvyslanec v SR Christophe Léonzi."Kňažko žil vo Francúzsku a má dve vysoké francúzske vyznamenania: Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres a Officier de la Légion d’honneur," dodal riaditeľ FI Jean-Pierre Jarjanette.Cena IWK je pomenovaná po slovenskom výtvarníkovi, ktorý dlhodobo býval vo Francúzsku. Udeľuje ju od roku 2014 občianske združenie Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa. Jeho prezident Pavol Demáček pripomenul, že Kňažka s Weinerom-Kráľom spája rebelantstvo, slobodný život, záujem o šport či odmietnutie udelenia ceny za umenie v minulom režime."Cenu tohto roku udelíme aj na počesť 40. výročia smrti Imra Weinera-Kráľa," konštatovala Dagmar Srnenská z Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia, ktorá sa podieľa na výbere laureátov."Bol som prekvapený nomináciou na cenu, pretože nie som výtvarník cenený vo svete. Keď som sa dozvedel ďalšie dôvody, súhlasil som," s úsmevom konštatoval Kňažko. Zároveň pripomenul členstvo Slovenska v spoločnosti frankofónnych krajín, festival Cap a l’Est v Banskej Štiavnici a iné projekty, na ktorých sa podieľal.Milan Kňažko (1945) absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1968). Po dvojročnom pobyte vo Francúzsku sa stal členom Divadla na Korze (1970), po jeho likvidácii v roku 1971 hral 14 rokov v Divadle Nová scéna, od roku 1985 v Slovenskom národnom divadle. V lete 1989 podpísal občiansky protest proti totalitnému režimu Několik vět a v októbri 1989 vrátil titul Zaslúžilý umelec.V novembri 1989 bol jedným z protagonistom Nežnej revolúcie a hnutia Verejnosť proti násiliu. Do roku 2002 aktívne pôsobil v politike (poradca prezidenta ČSFR, minister medzinárodných vzťahov, minister zahraničných vecí, poslanec NR SR, minister kultúry SR). Bol generálnym riaditeľom televízie Joj (2003–2007). V divadle stvárnil 40 postáv, hral v takmer 50 slovenských a českých filmoch, v stovkách televíznych filmov a inscenácií. Je držiteľom viacerých ocenení za herecké výkony.Profesionálny život herca, politika spoločensky angažovaného a podieľajúceho sa na formovaní histórie bývalého Československa i samostatnej SR dokumentuje fotografická výstava vo FI. Návštevník zistí, že Kňažko sa stretol s pápežom Jánom Pavlom II. (1992), s výtvarníkom Kolomanom Sokolom (2002) a inými umelcami, rôznymi štátnikmi a ďalšími osobnosťami. Aj že v roku 1986 bežal maratón v Košiciach. Výstava potrvá do 31. októbra.