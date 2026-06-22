|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Paulína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. júna 2026
Herec Pavol Plevčík: Som obrovský trémista, no uvoľnenie a pravú slobodu mi prináša práve divák – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Pavlom Plevčíkom. Svojím hlasom denne sprevádza tisíce ľudí, no jeho skutočnou vášňou zostávajú divadelné dosky a ...
Zdieľať
22.6.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Pavlom Plevčíkom.
Svojím hlasom denne sprevádza tisíce ľudí, no jeho skutočnou vášňou zostávajú divadelné dosky a hudba. Pavol Plevčík patrí k hercom, ktorí na javisku nenechávajú nič na polovicu. V úprimnom rozhovore prezradil, prečo po rokoch opustil svet veľkých muzikálov, ako zvláda predstavenia plné adrenalínu a čo preňho znamená skutočná umelecká sloboda.
Do divadelného kolotoča naskočil už ako deväťročný, keď si ho Jozef Bednárik vybral do muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Pre malého chlapca to bol fascinujúci svet. "Pohyboval som sa medzi obrovskými hviezdami ako Paľo Habera, Zdena Studenková či Sisa Sklovská. Tam som si povedal, že by som tu raz chcel stáť ako profesionál," spomína.
Hoci ho diváci dlho poznali najmä z muzikálov, v poslednom čase sa rozhodol pre zmenu a odišiel z Novej scény. Dôvodom je túžba po prirodzenosti. V muzikáli sa totiž emócia delí medzi spev, tanec a text. "Slovo je pre človeka najprirodzenejším vyjadrením emócie. Táto civilná autenticita je mi bližšia ako štylizácia cez spev," vysvetľuje.
Hoci na scéne pôsobí suverénne a energicky, v súkromí o sebe hovorí ako o veľkom trémistovi. "Pred predstavením mám vždy stres, ľudí nechcem sklamať a chcem ich zabaviť," priznáva.
Absolútne uvoľnenie paradoxne prichádza až s príchodom divákov. Pavol hrá prevažne komédie a práve okamžitá interakcia s hľadiskom ho nabíja najviac. Fascinuje ho najmä detské publikum, ktoré reaguje bez filtrov a okamžite uverí divadelnej ilúzii. "Deti ti pokojne skočia do repliky s otázkou, či máš rozviazanú topánku. V tom momente si pre ne hrdinom," hovorí.
Živé divadlo prináša aj nečakané momenty. Keďže je Pavol veľmi energický a na scéne sa doslova "hádže o zem", občas dôjde aj k nehodám. S úsmevom spomína, ako v zápale hry nechtiac spôsobil zranenie ruky dvom kolegyniam: "Musel som ju rýchlo vytiahnuť z prepadliska, išli doby. Trhol som ju za ruku a odniesol si to lakeť. Na javisku si však pod takým adrenalínom, že bolesť človek často necíti a predstavenie vždy dohrali."
Ešte väčšou skúškou sú situácie, keď hercovi vypadne text. Pavol nezabudne na moment, keď s kolegami zostali stáť na scéne tri minúty v úplnom vákuu. "V hľadisku sedel autor hry Andy Kraus, tak naňho kričím: 'Andy, ty si autor, kde sme?' A on z tmy odpovedal, že nevie. Ľudia však tieto chyby milujú, vidia v nich ľudskosť," dodáva.
Hoci Pavla diváci poznajú najmä z divadla, jeho najväčším útočiskom zostáva hudba. Vo voľnom čase hrá na ústnej harmonike blues a práve v tónoch nachádza najväčšiu úľavu. "Keby som sa mohol znova rozhodnúť, asi by som sa živil čisto hudbou. Hudba je pre mňa éterickejšia a slobodnejšia, v divadle ste vždy viazaní režisérom a scenárom," priznáva herec.
Na záver Pavol dodáva odkaz, ktorý by dnes adresoval svojmu mladšiemu ja, no platí pre každého z nás: "Povedal by som mu len jedno - daj preč strach, neboj sa, ver si a choď si za svojimi cieľmi."
V článku sa dočítate aj o:
Zdroj: SITA.sk - Herec Pavol Plevčík: Som obrovský trémista, no uvoľnenie a pravú slobodu mi prináša práve divák – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Svojím hlasom denne sprevádza tisíce ľudí, no jeho skutočnou vášňou zostávajú divadelné dosky a hudba. Pavol Plevčík patrí k hercom, ktorí na javisku nenechávajú nič na polovicu. V úprimnom rozhovore prezradil, prečo po rokoch opustil svet veľkých muzikálov, ako zvláda predstavenia plné adrenalínu a čo preňho znamená skutočná umelecká sloboda.
Od detského kúzla k činohre
Do divadelného kolotoča naskočil už ako deväťročný, keď si ho Jozef Bednárik vybral do muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Pre malého chlapca to bol fascinujúci svet. "Pohyboval som sa medzi obrovskými hviezdami ako Paľo Habera, Zdena Studenková či Sisa Sklovská. Tam som si povedal, že by som tu raz chcel stáť ako profesionál," spomína.
Hoci ho diváci dlho poznali najmä z muzikálov, v poslednom čase sa rozhodol pre zmenu a odišiel z Novej scény. Dôvodom je túžba po prirodzenosti. V muzikáli sa totiž emócia delí medzi spev, tanec a text. "Slovo je pre človeka najprirodzenejším vyjadrením emócie. Táto civilná autenticita je mi bližšia ako štylizácia cez spev," vysvetľuje.
Tréma, ktorú lieči až divák
Hoci na scéne pôsobí suverénne a energicky, v súkromí o sebe hovorí ako o veľkom trémistovi. "Pred predstavením mám vždy stres, ľudí nechcem sklamať a chcem ich zabaviť," priznáva.
Absolútne uvoľnenie paradoxne prichádza až s príchodom divákov. Pavol hrá prevažne komédie a práve okamžitá interakcia s hľadiskom ho nabíja najviac. Fascinuje ho najmä detské publikum, ktoré reaguje bez filtrov a okamžite uverí divadelnej ilúzii. "Deti ti pokojne skočia do repliky s otázkou, či máš rozviazanú topánku. V tom momente si pre ne hrdinom," hovorí.
Keď na javisku vyhoria poistky
Živé divadlo prináša aj nečakané momenty. Keďže je Pavol veľmi energický a na scéne sa doslova "hádže o zem", občas dôjde aj k nehodám. S úsmevom spomína, ako v zápale hry nechtiac spôsobil zranenie ruky dvom kolegyniam: "Musel som ju rýchlo vytiahnuť z prepadliska, išli doby. Trhol som ju za ruku a odniesol si to lakeť. Na javisku si však pod takým adrenalínom, že bolesť človek často necíti a predstavenie vždy dohrali."
Ešte väčšou skúškou sú situácie, keď hercovi vypadne text. Pavol nezabudne na moment, keď s kolegami zostali stáť na scéne tri minúty v úplnom vákuu. "V hľadisku sedel autor hry Andy Kraus, tak naňho kričím: 'Andy, ty si autor, kde sme?' A on z tmy odpovedal, že nevie. Ľudia však tieto chyby milujú, vidia v nich ľudskosť," dodáva.
Hudba ako čistá sloboda
Hoci Pavla diváci poznajú najmä z divadla, jeho najväčším útočiskom zostáva hudba. Vo voľnom čase hrá na ústnej harmonike blues a práve v tónoch nachádza najväčšiu úľavu. "Keby som sa mohol znova rozhodnúť, asi by som sa živil čisto hudbou. Hudba je pre mňa éterickejšia a slobodnejšia, v divadle ste vždy viazaní režisérom a scenárom," priznáva herec.
Na záver Pavol dodáva odkaz, ktorý by dnes adresoval svojmu mladšiemu ja, no platí pre každého z nás: "Povedal by som mu len jedno - daj preč strach, neboj sa, ver si a choď si za svojimi cieľmi."
V článku sa dočítate aj o:
- Zákulisí s hviezdami: Aké to bolo pre deväťročného chlapca motať sa po divadelných chodbách vedľa hviezd ako Palo Habera či Zdena Studenková.
- Prijatí vlastného ja: Prečo bolo pre Pavla zo začiatku ťažké počúvať svoj vlastný hlas, pozerať sa na svoje gestá a ako sa naučil brať záznamy zo svojich vystúpení čisto pracovne.
- Režisérskom egu: Ako sa časom zmenil jeho prístup k autoritám a prečo dnes už ako 40-ročný chlap nemá strach oponovať režisérom a priniesť vlastný názor.
- Nálepke trtka a macha: Prečo ho režiséri najčastejšie obsadzujú do dvoch úplne odlišných polôh a ako v obidvoch týchto charakteroch nachádza herecký komfort.
- Náročnom publiku v hlavnom meste: V čom je bratislavský divák iný, prečo niekedy prichádza do divadla s postojom "tak nás bavte" a prečo je v regiónoch cítiť viac spontánnosti a úprimnosti.
- Magickom prepojení na scéne: Ako funguje dobre zohratá herecká kapele, kde si kolegovia dokážu jediným pohľadom odovzdať signál, ktorý divák v hľadisku vôbec netuší.
Podcast: Podcast Fish Chips
Zdroj: SITA.sk - Herec Pavol Plevčík: Som obrovský trémista, no uvoľnenie a pravú slobodu mi prináša práve divák – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Od pádu Berlínskeho múru až po vypredané arény. Šesť príbehov, ktoré urobili zo Scorpions rockové legendy
Od pádu Berlínskeho múru až po vypredané arény. Šesť príbehov, ktoré urobili zo Scorpions rockové legendy