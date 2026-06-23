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23. júna 2026

Keď draci vládli oblohe a Targaryenovci svetu... Oheň a krv v špeciálnom vydaní



Ak ste pri čítaní Hry o tróny niekedy premýšľali, kto vlastne bol Aegon Dobyvateľ, prečo sa Targaryenovci ženili medzi sebou alebo ako prišli o svojich drakov, kniha Oheň a krv vám poskytne odpovede.



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Keď draci vládli oblohe a Targaryenovci svetu... Oheň a krv v špeciálnom vydaní

A pridá ešte oveľa viac, a v novom špeciálnom vydaní s oriezkou.

Príbeh sa začína pri Aegonovi Dobyvateľovi. Mužovi, ktorý s pomocou svojich sestier-manželiek Visenye a Rhaenys a troch obrovských drakov zjednotil väčšinu Západnej zeme pod jednu korunu. Práve tu pochopíte, že Železný trón nebol iba efektnou kulisou v seriáli. Bol symbolom moci získanej ohňom. Doslova. Podľa legendy vznikol z mečov porazených nepriateľov, ktoré roztavil dračí oheň.

Aegon však nevybudoval len ríšu. Položil základy dynastie, ktorá vládla takmer tristo rokov. A práve sledovanie jednotlivých generácií patrí medzi najväčšie lákadlá knihy. Niektorí králi boli múdri a prezieraví. Iní pripomínali človeka, ktorému by ste nezverili ani správu malej dediny, nieto celého kráľovstva.

Jednou z najvýraznejších postáv je Maegor Krutý. Ak si myslíte, že Joffrey Baratheon bol stelesnením krutosti, Maegor posúva latku ešte vyššie. Jeho vláda je plná násilia, popráv a brutálnych rozhodnutí. Práve jemu sa pripisuje aj temná legenda o stavbe Červenej bašty. Keď bola dokončená, údajne nechal zabiť všetkých staviteľov, aby si tajné chodby a skryté miestnosti odniesli do hrobu.

Na opačnom konci spektra stojí Baelor Požehnaný. Mimoriadne zbožný panovník, ktorého viera prerástla do fanatizmu. V snahe zachovať čistotu dal dokonca izolovať vlastné sestry od sveta. A potom sú tu desiatky ďalších osobností. Králi, kráľovné, princovia, dračí jazdci, ambiciózni šľachtici a ženy, ktoré často zohrali väčšiu úlohu, než im dejiny oficiálne priznávajú.

Občianska vojna medzi súperiacimi vetvami Targaryenovcov pripomína sud pušného prachu hodený do ohňa. Na oboch stranách stoja draci, členovia tej istej rodiny a nároky na ten istý trón. Práve tu Martin naplno ukazuje, že najväčším nepriateľom Targaryenovcov neboli cudzie armády. Boli nimi oni sami. Výsledok tejto vojny otrasie celou ríšou a zároveň vysvetlí jednu z najväčších záhad sveta Hry o tróny – prečo sa draci postupne vytratili.

Máloktorý autor dokáže vytvoriť fiktívne dejiny s takou presvedčivosťou, že začnete zabúdať, že nikdy neexistovali. Martin tu neponúka iba drakov a bitky. Ukazuje, ako sa rodia legendy, ako moc mení ľudí a ako aj najmocnejšie dynastie dokážu zničiť vlastné ambície. Pre fanúšikov Hry o tróny je Oheň a krv takmer povinnou jazdou. Pre ostatných predstavuje fascinujúci pohľad do sveta, ktorý má históriu bohatšiu než mnohé skutočné kráľovstvá.


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