Herečka Alyssa Milano vyzvala na sexuálny štrajk, nápad kritizujú konzervatívci aj liberáli

ATLANTA 12. mája - Americká herečka Alyssa Milano vyzvala v sobotu na Twitteri ženy, aby sa pripojili k nej a vstúpili do časovo neobmedzeného "sexuálneho štrajku" na protest proti ďalšiemu sprísňovaniu protipotratovej legislatívy.

Keď sa ozve tep



Herečku, ku ktorej sa vzápätí pridala jej herecká kolegyňa Bette Midler a ďalšie ženy, vyprovokoval k tejto myšlienke nový zákon amerického štátu Georgia, podľa ktorého budú potraty zakázané od okamihu, keď sa v plode začne ozývať tep zárodku srdca.



To môže byť už v šiestom týždni tehotenstva, keď ešte veľa žien nevie o tom, že sú tehotné.



Georgia je už štvrtým americkým štátom, kde prijali takúto legislatívu, a podľa Milano ide o veľmi nebezpečný vývoj. Práve odmietanie sexu sa jej zdá byť najlepším spôsobom boja proti takýmto iniciatívam.

Žiadna novinka

"Dáme tým ľuďom na známosť, že sme to my, kto rozhoduje o našich vlastných telách a o tom, ako ich používame," napísala herečka.Milano pripomína, že sexuálny štrajk sa využíval na presadzovanie určitých cieľov aj v minulosti. Už v 17. storočí si ním napríklad vymohli irokézske ženy od svojich mužov to, aby prestali nepretržite bojovať proti nepriateľským kmeňom.V roku 2003 zas do sexuálneho štrajku vstúpili ženy v africkej Libérii, čím požadovali ukončenie občianskej vojny.

Pobavení konzervatívci

Our reproductive rights are being erased.

Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg



— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 11. mája 2019

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nápad sa však zatiaľ nestretol s veľkým porozumením na strane politikov, a to ako z konzervatívneho, tak ani z liberálneho tábora.Podľa reakcií mnohých liberálov sa takto iba vytvára dojem, ako keby ženy mali sex len preto, aby uLahodili mužom. Konzervatívci zas nápad zosmiešňujú s tým, že je vlastne z ich strany v poriadku, pretože podporuje sexuálnu zdržanlivosť.