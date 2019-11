Herečka Jane Fonda strávila noc vo väzení, zatkli ju na klimatickom proteste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2019 (Webnoviny.sk) - Americká herečka Jane Fonda strávila noc v zadržiavacej väzbe po tom, ako ju v piatok vo Washingtone zatkli na proteste proti nadmernému využívaniu fosílnych palív. Policajti 81-ročnú herečku zatkli za "občiansku neposlušnosť", keďže protest sa konal na pozemku patriacom americkému Kongresu a demonštranti z neho odmietli na pokyn polície odísť. Herečka bola jedinou zo zhruba 40 účastníkov protestu, kto strávil noc za mrežami, informovala v sobotu organizátorka akcie Ira Arlook.Jane Fonda sa na tejto pravidelnej akcii zúčastňuje už niekoľko týždňov, zatkli ju už štyrikrát, no teraz ju prvýkrát umiestnili do väzenia. "Policajti ešte nevedia presne, čo majú robiť. Povedali mi, že ak ma budú naďalej zatýkať každý piatok, môžem ísť sedieť aj ´natvrdo´," povedala herečka médiám.Proti závislosti svetovej ekonomiky na fosílnych palivách, ktorých spaľovanie výrazne zhoršuje klimatickú krízu, plánuje Jane Fonda protestovať každý týždeň až do januára. Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britskej mediálnej spoločnosti BBC.