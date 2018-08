Hermes Komunikátor roka 2018 rozhodne o najlepšej komunikácii inštitúcií so zákazníkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

O najlepších komunikátoroch za rok 2018 rozhodnú samostatne výsledky reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, hlasovanie verejnosti a organizátor projektu spolu s odbornými garantmi. Reprezentatívny kvantitatívny prieskum je realizovaný prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK v období od januára 2018 do septembra 2018 na vzorke minimálne 9 000 respondentov. O umiestnení súťažných subjektov rozhodne spontánna znalosť ich komunikácie spriemerovaná s podporenou znalosťou.O víťazoch v kategóriách Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce a Automobily, bude rozhodovať aj verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na web stránke www.cenyhermes.sk . "Verejnosť môže hlasovaním podporiť spoločnosť, s ktorej komunikáciou má najlepšie skúsenosti od 18. septembra do 18. októbra 2018," doplnila Tina Gvušč, projektová manažérka usporadúvacej agentúry 2lovebrands.Ocenenie Cena agentúry 2018 bude udeľované za prihlásené projekty v kategóriách: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia a Spoločenská zodpovednosť, ktorá je novinkou tohto ročníka. "Firmy si čoraz viac uvedomujú svoj záväzok správať sa zodpovedne voči spoločnosti a prostrediu, v ktorom podnikajú. Spoločenská zodpovednosť je často diskutovanou témou a pri angažovanosti spoločností vo verejne prospešných aktivitách vznikajú aj zaujímavé komunikačné projekty. Prostredníctvom ankety Hermes Komunikátor roka by sme úspešné projekty a témy radi zviditeľnili aj v očiach zákazníkov a verejnosti," zdôvodnila vytvorenie novej kategórie Tina Gvušč.Slávnostné vyhlásenie výsledkov Hermes Komunikátor roka 2018 sa uskutočnív Bratislave. Aktuálne informácie o projekte nájdete na web stránke www.cenyhermes.sk . Priebeh súťaže môžete sledovať aj na FB Hermes Komunikátor roka