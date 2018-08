Počas jedného popoludnia bude v Hnúšti výstava psov, divadlo i koncert

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hnúšťa 16. augusta (TASR) – Výstava psov bez rodokmeňa, divadlo pre deti i rapový koncert. Všetky tieto podujatia môžu navštíviť obyvatelia Hnúšte v okrese Rimavská Sobota a návštevníci mesta počas piatkového (24.8.) popoludnia.Program otvorí o 14.30 h výstava psov bez rodokmeňa Hnúšťanský oriešok.uviedla Marianna Balašková, predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava, ktoré je jej organizátorom.Dodala, že osobitne pre deti pridali mimo hlavných kategórií aj súťaž Dieťa a pes, do ktorej sa môžu prihlásiť i menšie deti so svojimi psíkmi.avizovala.Súťaž psov vystrieda o 17. h detské divadlo Tárajko a Popletajka, ktoré do Hnúšte príde vďaka primátorovi Michalovi Bagačkovi. Celé popoludnie zavŕši o 20. h koncert Kaliho a Petra Panna s predskupinou Hely v organizácii Mestského kultúrneho strediska (MsKS).doplnila riaditeľka MsKS Diana Vojenčiaková.