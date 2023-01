Herné stoličky – 100 € alebo 1000 € ? Koľko musíte minúť, aby ste neboli sklamaní?

A mimochodom, dávajú zabrať aj vášmu telu, pretože mnohohodinové sedenie pred monitorom môže spôsobovať bolesti chrbta, rúk a nôh. Mnohí hráči si myslia, že pre toto potešenie sa oplatí obetovať zdravie, no zároveň musia vedieť, že je možné uľahčiť si život aj hranie. Napríklad výberom správnej hernej stoličky. Niektorí nevedia, ako správnu hernú stoličku vybrať a my vám s výberom pomôžeme.

Čo je to herná stolička?

Zdanlivo sa príliš nelíši od priemernej kancelárskej stoličky. Keď sa však pozrieme bližšie, všimneme si, že je navrhnutá špeciálne pre ľudí, ktorí sa vyžívajú v elektronickej zábave.Aby ste tieto „maličkosti“ ocenili, musíte v hernom svete stráviť veľa hodín. Poďme teda k veci.

Správne herné stoličky majú:

pohodlné, profilované operadlo;

vertikálne a horizontálne nastavenie sedadla - nastavenie výšky a hĺbky;

mäkkú opierku hlavy;

základňu s kolieskami;

elementy vyrobené z kvalitného materiálu.

Herné kreslo nie je rozmar, pretože nesprávny výber spôsobí, že hranie bude náročné a chrbtica sa začne časom deformovať . Dôležité je, aby ste si pri hre zachovali čo najlepšiu polohu pre zdravie, eliminovali bolesti krku a chrbtice.

Vzhľad je vecou vkusu, aj keď samozrejme stojí za to zladiť kreslo k štýlu interiéru a ak je to možné, vybrať si naozaj dizajnové a pôsobivé.

Dizajn kresla

Herné stoličky sú vyrobené z rôznych materiálov. Existujú lepšie a horšie, takže pri nákupe stojí za to vziať do úvahy pomer ceny a kvality. Ekokoža je príjemná na dotyk, pôsobí elegantne, no treba sa o ňu starať a pravidelne ju udržiavať. Materiály podobné koži majú tendenciu praskať a musíte byť veľmi opatrní, čím ich čistíte.

Prírodná koža sa tu javí ako ideálna, no má aj určité nevýhody. V prvom rade, kreslo čalúnené kvalitnou ekokožou bude oveľa lepšie ako nekvalitná prírodná koža. Pevné a odolné kože sú často tuhšie, napätejšie, preto nie je sedenie na nich také pohodlné.

Mnoho hráčov však potvrdí, že veľmi dobrou voľbou sú syntetické tkaniny, sieťky sú mimoriadne odolné, mäkké a veľmi ľahko sa čistia. Vďaka nim sa pokožka nepotí a hráč si môže zvoliť ideálnu polohu pre seba.

Existujú aj ďalšie prvky, ktoré nemožno prehliadnuť. Kolieska na kresle by mali byť odolné, pružné a protišmykové, vďaka čomu nepoškodia podlahu a nebudú sa nekontrolovateľne pohybovať.

Pokročilejšie sedadlá majú množstvo doplnkov, ako napríklad pultik/stolík pre laptop alebo joystick, opierku nôh a držiak na nápoje. Musíme však myslieť aj na bytový priestor, pretože nie každý má dostatočne veľkú miestnosť, aby sa do nej zmestil veľký kus nábytku.Často musíte urobiť kompromis a vybrať si kreslo, ktoré bude slúžiť nielen na hranie, ale aj na učenie či prácu. Nie je ťažké kúpiť kreslo sklopné na všetky strany, ktoré nebude väčšinu dňa rušiť členov domácnosti.

Existuje dokonalé herné kreslo?

Ak si prečítame názory niektorých hráčov a porozprávame sa s nimi osobne, ukáže sa, že niektorí budú určité modely chváliť, zatiaľ čo iní ich budú kritizovať.Je to spôsobené tým, že každý človek je iný a každý hráč má trochu iné preferencie.Niektorí napríklad negujú drahé kreslá, pretože zdravý rozum im zakazuje prílišnú márnotratnosť. No medzi pokročilými hráčmi sa nájdu aj takí, ktorým kvalitná stolička stojí za každý cent.

Kde a za koľko?

Kvalitné herné kreslo si môžete zadovážiť už za cenu od 100€. Za pozornosť stoja napríklad https://www.stolicky24.sk/herne-stolicky/261/c .

Aj keď je pravda, že skutoční nadšenci môžu minúť 500-1000 € za prémiové herné kreslá. Pozrime sa napríklad na model Ergohuman G-Racer Black, ktorý je jedinečný v každom smere. Vyzerá skvele a má všetko vybavenie.

Nezabúdajme na to, že každý hráč by si mal robiť prestávky v hraní, ako aj starať sa o svoju celkovú fyzickú a psychickú kondíciu. Pre väčšinu z nás je hranie formou zábavy, koníčkom, ktorý by mal prinášať radosť, úľavu a odbúrať stres každodenného života.