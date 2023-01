Obedy zadarmo sú podľa SaS predvolebný ťah, nie sú peniaze a radšej treba pomoc cieliť adresne

Skupiny ohrozené chudobou

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje návrh na opätovné zavedenie obedov zadarmo pre všetky deti za populistický a predvolebný ťah. Strana SaS o tom informovala v tlačovej správe s tým, že nie sú za plošnú pomoc, ktorá predstavuje vyhadzovanie peňazí, ale za cielenú pomoc tým, ktorí to potrebujú.„Súčasné nastavenie dotácie na obedy nie je ideálne, ale dôležitým aspektom je, aby zostala táto pomoc cielená na deti zo sociálne najslabších skupín. A ak sú financie navyše, poďme sa rozprávať o ďalších skupinách ohrozených chudobou, napríklad rodiny jedného rodiča," uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Vladimíra Marcinková s tým, že strana SaS nevidí priestor, aby sa obedy zadarmo rozšírili plošne pre všetkých.Strana SaS uviedla, že je však zrejmé, že po prijatí dvojnásobného daňového bonusu pre rodiny s deťmi nie je na plošné obedy zadarmo dostatok financií.„Návrh, ktorý predkladá Sme rodina spolu s Hlasom, je populistický a predvolebný aj preto, že to bol minister Milan Krajniak, ktorý tiež obhajoval efektívne využitie zvýšenia daňového bonusu miesto obedov zadarmo,“ dodal poslanec Peter Cmorej (SaS).Poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS) zasa apeluje na čiastočné zabezpečenie pokrytia vysokých nákladov na prípravu školských obedov zo strany ministerstva financií.„Kvalita obedov klesá priamo úmerne s rastúcimi cenami surovín. Ak chceme, aby sa naše deti stravovali zdravo a kvalitne, tak tento problém obedy zadarmo nevyriešia, práve naopak,“ doplnila Halgašová. Poslanec Vladimír Ledecký (SaS) je presvedčený, že v zmysle obedov zadarmo je potrebné myslieť najmä na zraniteľnejšie skupiny detí. Rovnako je potreba zamerať sa na školské stravovacie zariadenia v regiónoch, ktoré nedokážu deťom zabezpečiť varenú stravu."Výsledkom obedov zadarmo je tak v mnohých prípadoch suchý rožok so salámou. To je problém, ktorý treba riešiť,“ uzavrel Ledecký.Poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková chce predložiť parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorý počíta s opätovným zavedením obedov zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre všetky ročníky základných škôl.Svoj návrh zdôvodňuje pomocou rodinám a najohrozenejším skupinám obyvateľov, medzi ktoré patria aj mladé rodiny či ženy – samoživiteľky. Zmena by mala spočívať nielen v opätovnom zavedení dotácie, ale aj v jej navýšení. Pôvodná suma dotácie na obed bola 1,30 eura, návrh poslankyne obsahuje zvýšenie na 2,30 eura.