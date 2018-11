Hertha Berlín bude mať nový futbalový štadión

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 20. novembra (TASR) - Futbalisti Herthy Berlín budú mať nový štadión. Arénu chcú uviesť do prevádzky v roku 2025. Uviedol to pre nemecké médiá Klaus Teichert, šéf spoločnosti "Hertha BSC Stadion".Nový štadión Herthy BSC by mali začať stavať v blízkosti Olympijského štadióna, kde klub hráva domáce duely teraz.uviedol Teichert.Štadión má mať kapacitu 55.000 miest. Mal by sa podobať na Estadio de San Mamés v Bilbau, ktorý otvorili v roku 2013 a za ktorého výstavbou stála práve Teichertova spoločnosť. Sedadlá by mali byť bližšie k trávniku, zlepší sa tým viditeľnosť i akustika.V berlínskom klube momentálne pôsobia dvaja slovenskí futbalisti - Peter Pekarík a Ondrej Duda.