Futbalista Emre Can, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 20. novembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Emre Can sa po operácii štítnej žľazy opäť pripojil k Juventusu Turín. Chirurgický zákrok absolvoval na klinike vo Frankfurte, v priebehu mesiaca by mal byť úplne fit.Can prišiel do tímu úradujúceho talianskeho majstra v júni z Liverpoolu, so "starou dámou" podpísal päťročný kontrakt. V tejto sezóne nastúpil za Juventus v ôsmich zápasoch Serie A i v dvoch dueloch Ligy majstrov. Informovala o tom agentúra DPA.