Hertha Berlín sa vraj dohodla s Xhakom z Arsenalu

Berlín 27. decembra (TASR) - Švajčiarsky futbalista Granit Xhaka mieri späť do Nemecka. Podľa agentúry DPA sa stredopoliar londýnskeho Arsenalu už dohodol s Herthou Berlín, otázna zostáva už iba výška odstupného., povedal Xhakov agent pre bulvárny denník Blick. Podľa médií má bundesligista pripravených 25 miliónov eur, tieto informácie však výkonný riaditeľ Berlínčanov Michael Preetz nepotvrdil.Xhaka je na odchode z Arsenalu po tom, ako v novembri eskaloval jeho dlhodobý konflikt s fanúšikmi. V Nemecku pôsobil v drese Mönchengladbachu od leta 2012 do roku 2016. V Herthe by mohol nahradiť slovenského reprezentanta Ondreja Dudu, ktorý vypadol zo zostavy po príchode nového trénera Jürgena Klinsmanna.