Solskjaer je už zvedavý na ďalšie zápasy, Brucea hnevá slabá defenzíva

Ole Gunnar Solskjaer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 27. decembra (TASR) - Na predchádzajúcu prehru s posledným Watfordom 0:2 v Premier League odpovedali futbalisti Manchestru United na Boxing Day správnym spôsobom. Odniesol si to Newcastle United so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom, ktorý vo štvrtok v 19. kole prehral na Old Trafford 1:4. Dva góly strelil Anthony Martial, po jednom pridali Mason Greenwood a Marcus Rashford.pritom išli do vedenia vďaka Mattymu Longstaffovi a kritici tréneraOleho Gunnara Solskjaera si už brúsili nože na ďalšiu ostrú kritiku. Domáci však troma gólmi rezolútne priebeh otočili ešte do prestávky.citovala agentúra AFP nórskeho trénera, ktorý do druhého polčasu nasadil Francúza Paula Pogbu. Majster sveta v základnej jedenástke nefiguroval od septembra, pri nedeľnej prehre s Watfordom (0:2) nastúpil tiež z lavičky a odohral 26 minút. Dvadsaťšesťročného stredopoliara trápilo v tejto sezóne zranenie členka, potom oddialila jeho návrat choroba.Tréner Newcastle Steve Bruce neskrýval sklamanie.citoval Brucea portál BBC. Newcastle je v tabuľke na priebežnom 10. mieste, Manchester United je siedmy.