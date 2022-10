Hertlov San Jose Sharks podľahol v Prahe Nashville Predators, českí fanúšikovia sú podľa kouča vášniví (video)

Sherwood otvoril skóre stretnutia





8.10.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorská hokejová NHL už má za sebou ostrý štart novej sezóny, ktorý v Prahe obstarali americké kluby Nashville Predators San Jose Sharks . Zo zisku dvoch bodov sa v piatok večer v O2 Arene tešili "domáci" Predators, ktorí zvíťazili 4:1.Odveta je na programe v sobotu opäť o 20.00 h a domáci budú hráči Sharks, po tomto súboji sa oba kluby vrátia do zámoria. Pre ostatné kluby sa základná časť ročníka 2022/2023 začne v stredu 12. októbra.Novú sezónu otvoril čestným vhadzovaním niekdajší český futbalový brankár Petr Čech , ktorý je tiež hokejový gólman. Na premiérový presný zásah v ročníku čakali pražskí diváci iba 61 sekúnd, keďže už v úvode druhej minúty otvoril skóre stretnutia Kiefer Sherwood.Ešte v prvej desaťminútovke vyrovnal za "žralokov" český útočník Tomáš Hertl , no po zásahu pražského rodáka to bolo zo strany hokejistov San Jose všetko. Triumf Nashvillu v ďalšom priebehu zariadili gólmi Eeli Tolvanen, Nino Niederreiter a Matt Duchene.Zaujímavosťou je, že Sherwood aj Niederreiter prišli do Nashvillu ako voľní hráči pred aktuálnou sezónou z Caroliny resp. Colorada. "Myslím si, že noví hráči dobre zapadli a mali veľký podiel na našom úspechu. Nejde len o produktivitu, ale aj o štýl našej hry. Veľmi rýchlo sa s ním zžili, čo je príjemné zistenie," vyhlásil po súboji John Hynes, cituje ho oficiálny web NHL.Takmer 17-tisíc priaznivcov na tribúnach vytvorilo príjemnú kulisu, ktorú ocenili aj aktéri stretnutia. "Atmosféra bola búrlivá. Fanúšikovia v Česku sú vášniví a milujú hokej. Tomáš Hertl je tu dosť populárny, presne tak sme to aj očakávali," vyhlásil po súboj kouč Sharks David Quinn